GF Vip, Stefania Orlando ribalta Amoruso dopo gli attacchi a Manila

A sorpresa, lungo la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 7 febbraio, Lorenzo Amoruso ha aperto una crisi con la compagna Manila Nazzaro, scrivendo una Stories Instagram in cui ha affermato di non riconoscere più l’ex Miss Italia. Non chiari quali siano stati gli atteggiamenti della donna che lo hanno spinto a prendere una simile posizione. La vicenda ha fatto parecchio discutere in rete: molti gli utenti affezionati alle vicende del reality che hanno trovato fuori luogo l’intervento dell’ex calciatore. Tra questi c’è stata Stefania Orlando, ex gieffina vip che ben conosce le dinamiche del programma. L’ex volto de I Fatti Vostri, senza troppi giri di parole, ha criticato l’agire di Amoruso, sostenendo che sia guidato in primis dalla ricerca di visibilità.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Così Amoruso su Manila. La Orlando, tra le sue Stories, ha ripubblicato quanto espresso dallo sportivo, con tanto di commento al vetriolo: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna. Alex Belli insegna”.

La presentatrice romana ha lanciato una vera e propria bordata verso Amoruso. Ma non si è fermata alla Stories sopracitata: sempre su Instagram ha anche pubblicato un video in cui la si sente leggere le dichiarazioni di Lorenzo ‘ribaltate’. Al posto che renderle al femminile, le ha infatti poste al maschile: “Mi sono innamorata di un uomo forte, risolto e deciso che non accettava soprusi. Oggi non lo riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliata. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Per ora, dopo aver fatto scoppiare la bomba, Amoruso non ha più parlato pubblicamente e si è trincerato nel silenzio. Con ogni probabilità, dopo quanto esternato, sarà protagonista nelle prossime puntate del reality show. Fuor di dubbio che Alfonso Signorini accenderà un riflettore sulla vicenda, riportando all’ex Miss Italia quanto scritto dal compagno. Si prevedono scintille. Resta da capire se ciò che ha detto l’ex calciatore sia davvero riconducibile a forti dubbi sulla sua relazione o, come sostiene la Orlando, sia stata una mossa per avere visibilità.

Nel frattempo Manila, nella Casa più spiata d’Italia, si è allontanata dalle amiche Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, avvicinandosi a Delia Duran. Nelle scorse ore è pure stata protagonista in negativo, pronunciando una pessima frase su Nicola Pisu, fatto che però non ha trovato spazio nel corso della diretta.