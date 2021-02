GF Vip, Stefania Orlando contro Matilde Brandi: “Ci sono rimasta male”

Durante la puntata del Gf Vip di lunedì 1° febbraio Matilde Brandi ha avuto da ridire sulla nomination di Stefania Orlando nei confronti di Samantha De Grenet. L’ex volto del secondo canale della Tv di Stato non ha apprezzato l’uscita in diretta di Matilde e ha replicato questa mattina sostenendo che con Samantha De Grenet non si frequentano:

“Ma poi amici di che? Mi ha voluto far passare di nuovo per quella che nomina l’amica. Non la vedevo da anni, ci siamo viste 2 volte”

Stefania Orlando al GF Vip si è sfogata con Maria Teresa Ruta e con Tommaso Zorzi spiegando come la Brandi l’avesse già fatta passare per una persona che non bada all’amicizia in diverse occasioni, mentre sa perfettamente che lei e la De Grenet non si frequentano al di fuori del proprio lavoro e come ci sia un tentativo di accusarla di non rispettare l’amicizia. Stefania Orlando al GF Vip ha precisato: “Non siamo neanche andate ai rispettivi matrimoni”.

La showgirl ha ricevuto il conforto di Maria Teresa Ruta, ammettendo di non aver capito il discorso di Matilde Brandi al GF Vip. Punto di vista diverso, invece, è stato quello di Samantha che ha dichiarato di non aver trovato malizia alcuna nelle parole pronunciate da Matilde Brandi. Per Dayane Mello, invece, le parole della ballerina erano non fraintendibili.

Stefania Orlando ha puntualizzato:

“È brutto dire a qualcuno che non siamo amici. Ci sono rimasta male”

Le parole della Brandi sembrano aver creato una spaccatura nei pensieri degli attuali concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini organizzerà un confronto tra Matilde Brandi e Stefania Orlando nell’appuntamento di venerdì 5 febbraio? La nomination di Stefania Orlando, che ha ricevuto una frecciatina da Giancarlo Magalli, è stata determinante nel mandare al televoto Samantha: la showgirl ed ex modella si scontrerà con Maria Teresa Ruta.

Riuscirà quest’ultima a vincere l’ennesimo televoto che la vede protagonista? Per la Ruta si tratta di un vero e proprio record: questa è la sua 22esima nomination. Il televoto si chiuderà venerdì prossimo: il Vip meno votato, come svelato da Alfonso Signorini in diretta al GF Vip, non verrà eliminato ma andrà in nomination.