Stefania Nobile ha commentato il Grande Fratello Vip 7 concentrandosi su due concorrenti, Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Intervistata insieme a sua mamma Wanda Marchi da Casa Pipol, l’imprenditrice ha affermato che agli occhi suoi il peggior gieffino di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini l’hair stylist. Ci sono dei motivi per cui Stefania non riesce proprio a sopportare l’ex compagno di Belen Rodriguez. Le è stato chiesto chi sceglierebbe di sponsorizzare tra i concorrenti della Casa di Cinecittà e chi invece no.

A questo punto, la Nobile ha proprio ammesso di detestare Antonino. Non ha usato parole carine nei confronti di Spinalbese, che da poco è rientrato nella Casa e ha riabbracciato i suoi coinquilini dopo aver affrontato un breve periodo in ospedale per un problema di salute.

“Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto. Per me è roba che… per carità, mio Dio, è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto”

A infastidire Stefania Nobile sarebbe la voce dell’ex compagno di Belen. Non solo, sebbene lei abbia sottolineato che non è sua intenzione, ha fatto una specie di paragone tra Antonino e l’ex Presidente del Consiglio. Entrambi avrebbero una voce che le orecchie dell’imprenditrice non riescono proprio a sopportare.

“Ha una voce angosciante. Io detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Così come Giuseppe Conte. Non è che paragono Antonino a Conte… Non lo elevo così tanto. Ma hanno la voce inquietante come il trapano del dentista”

E non ha finito qui le critiche per Spinalbese, che al GF Vip 7 ha spesso dichiarato di sentire molto la mancanza di sua figlia Luna Marì.

“Che lui parli di amore, di sua figlia o di patate arrosto sembra sempre stanco. Pare che abbia fatto qualcosa con una donna fino all’attimo prima. Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ii miei tempi c’erano i veri divi come Robert De Niro e Al Pachino. Mi chiedo come possa piacere”

La figlia di Wanna Marchi ha detto la sua anche su un altro Vippone, ovvero Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne, al contrario di quanto accaduto durante la sua partecipazione alla seconda edizione del reality, non sta ottenere chissà che commenti positivi. Soprattutto dopo la sfuriata della madre nel giardino della Casa, Luca ha perso ancora più consensi.

Stefania Nobile si è unita a tutti coloro che si sono schierati contro Onestini, restandone delusi. Infatti, sono tanti a far notare che il gieffino sembra aver cambiato completamente obiettivi di gioco rispetto all’ultima volta che l’avevano visto nella Casa più spiata d’Italia.