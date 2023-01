Nella giornata di ieri, sabato 14 gennaio, Antonino Spinalbese ha finalmente fatto il suo ritorno nella casa del GF Vip, dopo giorni e giorni di assenza. Non era mai successo prima nella storia del reality che un concorrente avesse la possibilità di uscire dalla casa e di rientrare in gioco dopo così tanto tempo. Eppure, ad ogni modo, c’era un motivo preciso se Spinalbese aveva dovuto abbandonare i suoi compagni per più di qualche giorno: l’ex di Belen Rodriguez si è infatti dovuto sottoporre a tutta una serie di importanti accertamenti medici.

Antonino Spinalbese, com’è noto, ha lasciato la casa del GF Vip lo scorso 2 gennaio, dunque più di 10 giorni fa. Stando all’attuale regolamento anti Covid del reality show di Alfonso Signorini, dopo i controlli medici l’hairstylist è stato anche obbligato a rimanere qualche giorno in quarantena, prolungando così il suo periodo fuori dalle mura del reality.

Un’assenza molto prolungata, nel corso della quale Antonino Spinalbese avrà di certo potuto (inutile negarlo) avere accesso a tutta una serie di informazioni delicate. Dall’esterno, Spinalbese potrebbe aver visto la tv, aver seguito le avventure dei coinquilini ma anche “tastare” il terreno rispetto al gradimento dei vari concorrenti. Dettagli preziosi, che nel contesto del gioco potrebbero rivelarsi importanti e metterlo in una posizione di favore.

Quanto detto fin’ora è ben noto ad un concorrente come Edoardo Tavassi, che nelle scorse ore su questo tema ha messo Spinalbese “sulla graticola”. Ecco il loro scambio.

Edoardo Tavassi smaschera Antonino Spinalbese: “Tu sai cose…”

Chiacchierando in giardino con Antonino Spinalbese, il fratello di Guendalina si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa. Come riporta Biccy, Tavassi ha smascherato l’ex di Belen dicendogli:

C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita…

Il discorso di Tavassi, in effetti non fa una piega, a tal punto che il concorrente “sotto processo” non è praticamente riuscito a rispondere nel merito. Al contrario, uno Spinalese preso in contropiede ha iniziato a farfugliare frasi senza senso. Qui le sue parole riportate da Biccy:

No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono. Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito.”

Tavassi non è stato l’unico ad aver gradito che Antonino sia tornato. Anche volto di Forum Edoardo Donnamaria si è infatti lamentato con Oriana della situazione, sottolineando secondo lui Spinalbese “ha avuto un sacco di dritte da fuori”.