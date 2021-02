GF Vip stasera, Stefania a rischio: fratello di Dayane Mello pilota i voti?

Andrà in onda stasera, venerdì 26 febbraio 2021, la semifinale del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini annuncerà l’ultimo finalista della lunga quinta edizione del reality, scopriremo chi tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò abbandonerà definitivamente la Casa e chi si scontrerà nell’ultimo televoto per aggiudicarsi un posto in finalissima. Stefania Orlando è a rischio eliminazione? Stanno facendo il giro del web una serie di screen in cui pare che il fratello di Dayane Mello stia pilotando il televoto del GF Vip dando suggerimenti e gli strumenti per arginare molti ostacoli. L’obiettivo sarebbe quello di eliminare l’ex volto di Rai 2 e portare Rosalinda Cannavò in finale. Inoltre, in Brasile si starebbero già preparando anche per i televoti flash che ci saranno nel corso della finale del Grande Fratello Vip di lunedì 1° marzo, finale che dovrebbe andare in onda anche lì e trasmessa da qualche emittente locale. Questa è un’altra indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore.

Tra le mura di Cinecittà Stefania e Dayane si sono ritrovate per affrontare di nuovo l’argomento che le hanno portate a discutere dopo l’ultima puntata. La conduttrice romana ha spiegato di essere rimasta male non per la nomination ricevuta ma per la motivazione che la modella brasiliana ha dato nel corso della sua nomination. Ciò che si aspettava la romana era quello che la modella dicesse di non volerla in finale, ma non che merita di non arrivarci. La Mello ha replicato sostenendo di averlo fatto perché Rosalinda, al contrario di lei, merita la finale e lei è sicura che dal televoto ne uscirà vincitrice l’amica. Poco dopo le due hanno fatto pace, si sono chiarite e si sono abbracciate. Strategia o sincerità a un passo dell’atto conclusivo?

Dayane Mello vince il GF Vip? L’aiuto dal Brasile e le strategie fatte in Casa

Ma davvero Dayane Mello riuscirà a vincere GF Vip anche grazie al Brasile? Apprezzata e criticata per la sua trasparenza, non ha risparmiato nessun compagno d’avventura dalla sua schiettezza. Ha giocato d’astuzia e forse è stata la giocatrice per eccellenza di questa edizione. Ha costruito flirt, come la storia con Balotelli e i teatrini con Bettarini, presunti gossip con Oppini, il bacio con Zenga, e infine si è dichiarata innamorata di Rosalinda, ma Zorzi l’ha smascherata. Come non citare il tradimento fatto ai danni dell’amica Adua spedendola dritta al televoto. Tutto questo la favorirà oppure ne uscirà sconfitta?