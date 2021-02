Dayane Mello si finge bisex? Pace con Zorzi e l’intervento di Neymar

Può essere definita una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip Dayane Mello. La brasiliana è stata capace di spaccare in due il pubblico televisivo, tra fan pronti a difenderla a spada tratta e detrattori disorientati dal suo carattere imprevedibile. Dayane Mello fa finta di essere bisessuale? La modella ha dichiarato nel corso della vigilia della semifinale del reality show di provare dei sentimenti per Rosalinda Cannavò. Il loro è stato un rapporto intenso ma turbolento che nelle ultime settimane le ha viste allontanarsi. L’attrice, infatti, ha deciso di buttarsi tra le braccia di Andrea Zenga con il quale tenterà di costruire una storia d’amore una volta fuori dalla Casa di Cinecittà.

La scelta di mandarla al televoto contro Stefania Orlando ha spiazzato davvero tutto e di questo Dayane si è pentita nelle ultime ore. Qualcosa, però, non torna nel suo coming out. I più attenti hanno ricordato sui social una frase da lei stessa pronunciata al GF Vip che fa riferimento a quando Giacomo Urtis era ancora concorrente. Il dottore raccontò di come un suo ex fidanzato si era legato a una donna e la Mello pronunciò:

“Com’è possibile che alla gente piacciano prima gli uomini, poi le donne, poi gli uomini?”

Parole decisamente contraddittorie rispetto alla confessione fatta in diretta televisiva di provare davvero un amore per Rosalinda.

GF Vip, Tommaso Zorzi chiede scusa a Dayane Mello: cosa è successo dopo la lite

Dopo la puntata di lunedì 22 febbraio scorso Dayane Mello è scoppiata a piangere in seguito a un’accesa discussione con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che l’hanno smascherata. Rosalinda è andata a consolarla pur non avendola ancora perdonata. Tommaso e Dayane hanno avuto un chiarimento nelle ultime ore. L’influencer si è scusato per avere esagerato, per aver messo in discussione la sua bisessuale vista come una strategia e per averle detto “Tu sei malata”. Il milanese ha trovato ingiusto il fatto che la Mello abbia mandato al televoto l’amica Adua, entrata nella Casa il primo giorno e che potrebbe non avere la possibilità di completare il percorso arrivando in finale. Anche la Orlando ha provato a seppellire l’ascia di guerra.

Dayane Mello al GF Vip: Neymar interviene sulla faida al televoto tra italiani e brasiliani

L’intervento del Brasile al televoto ha cambiato l’andamento del Grande Fratello Vip. Un account che conta più di diciotto milioni di follower su Instagram ha chiesto di supportare Dayane. Questo stesso profilo ha fatto sapere come molti fan italiani del GF Vip adesso si stiano vendicando, cercando di manovrare il Big Brother in onda in Brasile. Gli italiani starebbero cercando di salvare Karol Conka, accusata dal web di frasi xenofobe e sessiste. Tra i tanti commenti è apparso quello del giocatore Neymar: