Grande Fratello Vip, Zorzi smaschera Dayane Mello: “Ti fingi lesbica”

Dopo la puntata in diretta del reality, Tommaso ha attaccato la brasiliana per avere mandato l'(ex) amica Rosalinda Cannavò al televoto

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha mandato al televoto Rosalinda Cannavò. Nel corso della puntata in onda lunedì 22 febbraio 2021, la modella brasiliana ha dichiarato di provare amore per l’amica. Poi, invece, ha sorpreso tutti nominandola, tra le lacrime dell’attrice la rabbia degli altri. Delusissima del tradimento subito, Rosalinda è scoppiata a piangere nella notte. Si è detta certa che Stefania Orlando, al televoto con lei, la batterà a un passo dalla finale. Dayane, invece, ha sostenuto di aver tutelato Samantha De Grenet con la quale ha instaurato un rapporto più lineare.

Tommaso Zorzi ha dichiarato guerra aperta all’ex compagna di Stefano Sala. A fine puntata, l’influencer è partito alla carica con l’obiettivo di mascherare le sue strategie, considerando anche il fatto che la modella si è giocata la carta del suo orientamento. Dopo il coming out di Dayane al GF Vip, la quale ha ammesso di essere stata innamorata di una donna nel corso della sua vita, il milanese è sbottato:

“L’amore per Rosalinda è una ca*ata! Io o sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto”

Il complesso rapporto tra le due concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip è stato al centro della diretta di lunedì. Prima amiche intime, tanto da far pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia, poi gli scontri e le liti soprattutto da quando la Cannavò si è legata ad Andrea Zenga. Probabilmente, capendo di averla persa dal punto di vista sentimentale, ha deciso di uscire allo scoperto e ha ammesso di provare un amore puro nei suoi confronti.

Tommaso si è sentito preso in giro e non crede affatto che i suoi sentimenti siano lasciati, ma facciano parte di una vera e propria strategia. La Mello è rimasta sulla difensiva, spiegando che i suoi sentimenti adesso sono per la De Grenet e non più per Rosalinda. “Sei tutto il contrario di tutto, la tua maschera è caduta”, ha continuato Zorzi contro Dayane.

Il parere del ragazzo è stato condiviso anche dall’amica Stefania Orlando. L’ex volto Rai ha sentenziato che la brasiliana si sia inventata di essersi innamorata di Adua per giustificare il suo comportamento nei suoi confronti nelle ultime settimane.

Dayane Mello tradisce Rosalinda Cannavò al GF Vip: lo scontro con Stefania Orlando al televoto

Si avvicina la finale del GF Vip. Dopo l’eliminazione di Andrea Zenga, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò sono le nuove nominate. L’attrice non è più molto sostenuta dal pubblico. Il Brasile, grande protagonista in questa edizione del reality show con migliaia di account falsi, riuscirà ad eliminare Rosalinda? Ricordiamo che Stefania è stata salvata nell’ultimo televoto contro Zenga e De Grenet con il 45,3% dei voti.