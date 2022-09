Poco fa nella diretta del Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese stava chiacchierando con altri concorrenti in giardino. Gli altri coinvolti erano Sofia Giaele, Cristina Quaranta e si è unito anche George Ciupilan. A raccontare la sua vita privata è stata Giaele, che ha parlato dell’incontro con il marito e del suo matrimonio. Poco dopo l’attenzione si è spostata su Antonino, che ha risposto senza difficoltà alle domande ma senza entrare troppo nei dettagli.

Una delle domande è arrivata da George. Il giovane della Casa gli ha chiesto se oggi sarebbe a suo agio con una nuova compagna al suo fianco oppure al contrario proverebbe qualche tipo di disagio per sua figlia Luna Marì. La risposta non è arrivata subito, anzi Antonino ha detto che era una domanda difficile. Forse avrebbe qualche timore per la figlia, ma non solo. Spinalbese ha spiegato che non è facile avere una nuova compagna: “Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa”.

Molto probabilmente nella “cosa” non è incluso tanto il fatto che abbia una figlia quanto che la madre sia Belen Rodriguez. Non lo ha detto, ma è possibile lo abbia sottinteso. Nel frattempo Giaele ha chiesto chi ha scelto il nome Luna Marì. Nino, come lo chiamano gli amici, le ha raccontato che Luna è stato scelto da Santiago mentre Marì lo ha aggiunto lui. Appena è spuntato fuori il nome del figlio di Belen e Stefano De Martino, Giaele era curiosa di sapere anche altro: che rapporto ha Spinalbese con Santiago?

Dopo qualche istante di esitazione, Antonino ha risposto così: “È stato bellissimo, cioè è stato…”. E gli hanno spento il microfono. Il Grande Fratello Vip ha censurato Spinalbese su Santiago De Martino. Dopo aver spento il microfono hanno anche cambiato inquadratura, passando dal giardino alla cucina. Forse è stata Belen a chiedere di non essere tirata in ballo? Certo sarebbe difficile visto che è la mamma della figlia del concorrente, ma potrebbe aver chiesto che i discorsi si limitino a Luna Marì. Oppure è stato il GF Vip a prendere l’iniziativa per evitare polemiche o richiami, d’altronde è una linea adottata già da qualche edizione.

Non è la prima volta che scatta la censura su Belen Rodriguez, hanno silenziato Antonino mentre raccontava che scappava spesso di casa. Eppure non succede sempre, per esempio ieri sera Spinalbese ha ammesso di aver fatto saltare il rapporto.