GF Vip, Soreil Sorge amareggiata per la Salemi: “Mi ha delusa”: il motivo

Una delle telespettatrici affezionate del Grande Fratello Vip è Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di essersi molto appassionata a questa lunghissima edizione del reality di Alfonso Signorini. Il merito sarebbe sia dei volti noti che popolano la Casa più spiata d’Italia, sia delle dinamiche che si sono create all’interni di essa.

Inoltre, in questa edizione del Grande Fratello Vip sono presenti due personaggi dello spettacolo molto cari a Soleil Sorge. Si sta parlando di due sue amiche, Giulia Salemi e Dayane Mello. Ebbene, in queste ultime ore l’ex concorrente dell’Isola dei famosi si è trovata a rispondere ad alcune domande degli utenti che la seguono su Instagram.

Soleil, che da sempre ha dimostrato di essere una personalità forte e dal carattere fumantino, ha confessato di esserci rimasta male su una delle frasi espresse da una delle due amiche citate sopra. Stiamo parlando di Giulia Salemi. Infatti, quest’ultima – che nella nottata di ieri sera ha avuto uno scontro acceso con il secondo finalista della Casa Pierpaolo Pretelli – ha dichiarato di non avere amiche e di essere sempre molto diffidente nei confronti del prossimo. In particolare l’influencer persiana ha confidato di avere dei problemi di fiducia nei rapporti interpersonali. Questo la porterebbe a selezionare gli affetti.

Soleil, in risposta all’utente che le ha posto la domanda, ha ammesso di esserci rimasta molto male. E quindi di non sapere ad oggi che tipo di rapporto possa avere con Giulia, viste le parole dette e dato che si considerava una sua amica. Ha comunque cercato di comprendere la posizione della concorrente del Grande Fratello Vip ma ha anche ammesso di essere molto delusa. Le frasi della Salemi, infatti, la hanno rattristata molto.

“Da quel che dice Giulia nella Casa del GF Vip ha poca fiducia negli affetti in generale, è molto gelosa del suo lavoro e delle sue cose e forse questo la porta ad avere insicurezze sui suoi rapporti interpersonali… Per questo ho compreso le sue parole quando ha detto di non avere amiche, ma a dirla tutta mi ha davvero deluso e rattristato. Dunque ad oggi non saprei più descrivere il nostro rapporto.”