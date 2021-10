GF Vip Sophie, la sua ex collega di UeD sbotta: “Iniziasse a dire la verità”

Arrivano accuse contro Sophie Codegoni, che al Grande Fratello Vip 6 ha dato di recente vita a un forte scontro in diretta con Soleil Sorge. A parlare oggi ci pensa una sua ex collega di Uomini e Donne. Chi è? Chi ha condiviso il Trono con lei durante quella edizione: Jessica Antonini. Quest’ultima fa capire di essere a conoscenza di determinate cose riguardanti la giovanissima gieffina. Ne parla con i fan, attraverso le Stories di Instagram, e non appare per nulla propensa a prendere le sue difese.

Sophie e Jessica nello studio dello show di Maria De Filippi non avevano instaurato chissà che rapporto. Inizialmente, la Antonini si era scontrata con la ‘collega’ per il corteggiatore Facundo. I loro percorsi si erano nuovamente incrociati, quando Davide Lorusso (scelta di Jessica) aveva affermato che per curiosità avrebbe corteggiato Sophie. Proprio quest’ultima aveva messo in evidenza la cosa per far riflettere la Antonini. C’è da considerare che poi Jessica ha concluso in anticipo il suo percorso.

A oggi sembra proprio che la Antonini non abbia un pensiero positivo sulla Codegoni. Già per quanto riguarda le sue dichiarazioni su Matteo Ranieri, Jessica è intervenuta. Ora dice la sua sulla lite che la sua ex collega ha avuto con la Sorge. Nel corso della nona puntata del GF Vip 6, Sophie e Soleil si sono scontrate animatamente. In particolare, la prima ha accusato la sua coinquilina di essersi fatta scrivere il copione per il video di presentazione.

La Sorge ha smentito subito la cosa e sulla Codegoni sono giunti non pochi attacchi. E mentre suo padre ieri ha preso le sue difese contro Matteo, in molti la accusano di avere una strategia in mente. Ed ecco che, rispondendo alle curiosità dei fan, Jessica non spende parole positive nei suoi confronti a chi le chiede cosa pensa del fatto che sia nel reality show.

Ricorda che “dietro ogni programma c’è una redazione che fa un grande lavoro”. Sa che quando scelgono i concorrenti è perché li ritengono validi e perché hanno delle caratteristiche. Detto ciò, ammette di aver visto sui social alcune clip riguardanti quanto sta accadendo alla Codegoni nella Casa. “Dice un sacco di cavolate”, dichiara Jessica. Poi continua andando oltre e insinuando qualcosa.

“Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché la gente poi la conosce fuori”

Jessica conclude il suo pensiero sulla Codegoni, sottolineando che “sembra molto la piccola fiammiferaia”. La vicinanza di Sophie a Fabrizio Corona sta generando non poche polemiche e va sottolinea che, fino a qualche tempo, anche la Antonini condivideva con lui un rapporto amichevole.