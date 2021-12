GF Vip Soleil incontra Alex: asfaltata da Signorini, boato in studio

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip 6 per avere il suo confronto con Soleil Sorge e gli altri suoi ex inquilini, dopo la squalifica. Inizialmente è approdato nello studio per parlare con Alfonso Signorini. Qui ha ammesso che Delia Duran ha sofferto molto e che ora dovrà lavorare tanto per riconquistarla. Per lui uscire è stata indubbiamente la scelta giusta. E riguardo alle ultime discussioni avute in questi giorni, l’attore non ha potuto non confermare.

Per Belli e Soleil Sorge è arrivato il primo faccia a faccia dopo la squalifica di lui avvenuta lunedì scorso. Se inizialmente sono apparsi abbastanza tranquilli, ecco che dopo è scoppiata la discussione. L’attore ha fatto sapere alla gieffina di essere consapevole del fatto che non abbia vissuto bene la situazione. “La verità tu ce l’hai nel cuore”, ha affermato Alex guardandola negli occhi e precisando che è sempre stato vero con lei.

Soleil ha ammesso di aver sentito molto la sua mancanza, ma è sempre più convinta che Belli abbia dato più importanza al gioco che alla loro amicizia.

“Proprio nel gioco secondo me ti sei perso, dando priorità allo show. Hai mancato di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto. […] A cosa serviva stare lì a montare tutto questo? Questi gesti tristemente plateali! Bastava dirlo che andavi via”

Alfonso Signorini, però, ha voluto sapere altro dai due concorrenti altro: cos’è accaduto tra loro sotto le coperte? Belli ha confessato, dopo la sua squalifica, che in effetti qualcosa è successo. Stasera Soleil non ha confermato e come sempre ha girato intorno. Questo ha infastidito particolarmente il conduttore, che ha ricevuto il consenso da parte del pubblico presente in studio.

La Sorge ha parlato di coccole e carezze sotto le coperte, sottolineando che sono sempre stati solo amici. Il padrona di casa non ha accettato tale risposta:

“Non possiamo fare reality con le bende sugli occhi. Se voi continuate a parlare di amicizia e basta prendete in giro anche noi”

Le parole di Signorini sono state ben accolte dai presenti che hanno subito applaudito, generando un boato dallo studio. Soleil è stata asfaltata, mentre ancora una volta cercava di girarci intorno anziché rispondere con un’affermazione chiara e pulita.

Alex Belli e il confronto con Katia, Davide, Biagio e Jessica al GF Vip 6

Durante la sua assenza, i gieffini hanno commentato tutto il teatrino con protagonisti Alex-Soleil-Delia. Stasera l’ex attore di Centovetrine ha avuto modo di confrontarsi con chi ha detto la sua sul suo conto. In particolare, sono stati scelti per questo confronto Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Biagio D’Anelli e Jessica Selassié.

“Voi sapete quanto vi ho voluto bene e quanto vi amo. Vi assicuro che io non sono un manipolatore e che non volevo intossicarvi. Vi chiedo scusa se questo è stato e mi dispiace. Mi dispiace sentirvi dire questo. Mi è sfuggita la cosa di mano”

Alex ha così ammesso di aver esagerato e Katia gli ha assicurato, invece, che tutti loro sentono la sua mancanza. Mentre nei giorni scorsi la cantante lirica ha ammesso che in Casa si sta meglio senza la presenza delle dinamiche di Belli, ecco che ora gli dedica solo parole dolci. Davide Silvestri ha poi detto la sua, tirando in ballo anche Soleil.

“Sono dispiaciuto. Ci ho provato a tirarti fuori, vedevi che funzionava… ma non sei stato tu il carnefice. Questa cosa l’avete fatta bene in due e non è andata bene solo a te”

Silvestri ci ha tenuto a precisare che tutto questo non ha per lui messo in dubbio ciò che hanno vissuto insieme nella Casa. Pertanto, sa già che fuori si rivedranno. Biagio D’Anelli, invece, è rimasto particolarmente infastidito dall’atteggiamento di Belli. A lui l’attore ha cercato di spiegare cosa c’è dietro quanto accaduto.

“Ti mancano dei tasselli. Dovevamo troncare Biagio. Ti mancano dei passaggi di lettura, avrò tempo di spiegarti. Ti stimo, so che sei abbastanza intelligente per capire che l’unica via d’uscita era questa. Era stata annunciata, se una cosa l’ho progettata è stata la mia uscita”

A parte Biagio e Jessica che ha detto solo qualche parola, Katia e Davide non hanno convinto il pubblico. In tanti credono che i due avrebbero dovuto spiattellare in faccia ad Alex ciò che hanno dichiarato nei giorni scorsi sul conto. Silvestri ha tentato di farlo, ma ha parlato comunque di un’amicizia che proseguirà fuori. La Ricciarelli, invece, ha riservato solo complimenti all’attore.