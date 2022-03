GF Vip, Soleil e Raffaella Fico: ecco com’è andata a finire con la querela

Cos’è accaduto alla fine tra le due ex concorrenti che avrebbero dovuto ritrovarsi in tribunale? A spiegarlo ci pensa la Sorge

Com’è andata a finire tra Soleil Sorge e Raffaella Fico dopo il Grande Fratello Vip 6? Nella Casa più spiata d’Italia tra loro è nata subito una certa tensione, che le ha portate spesso a litigare animatamente. Non si può dire di certo che siano diventate grandi amiche. Una volta eliminata dai giochi, la showgirl 34enne aveva assicurato che avrebbe proceduto legalmente contro Soleil. L’ex compagna di Mario Balotelli l’accusava di averle rivolto un brutto termine. Si trattava della parola bitch, che in inglese può avere vari significati, come str..a, pu…a. La Fico l’ha interpretato come il secondo.

Sembrava ormai certo che Raffaella avesse ormai agito per vie legali. Lei stessa aveva confermato: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale”. Queste sue parole di certo non sono passate inosservate e, nel corso della finale del GF Vip 6, addirittura c’è chi ha visto la Fico sorridere guardando Soleil. Oggi quest’ultima spiega come sono andate le cose una volta che è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. In un’intervista con Casa Chi, la Sorge ha chiaramente dichiarato di non aver ricevuto alcuna denuncia da Raffaella.

Inizialmente Soleil dichiara che il problema è che spesso le persone parlano di queste questioni (querele, diffide) “senza poi conoscere di fondo quello che portano queste cose”. Va avanti e afferma: “Peccato che ormai non si sappia quello per cui si può fare questo”. Non solo, la nuova giurata de La pupa e il secchione ci tiene a sottolineare che nella Casa di Cinecittà sono state dette parole peggiori.

“A differenza loro sto ben attenta con le parole”, fa notare la Sorge. Detto ciò, conferma: “No, non mi è arrivato nulla. I miei legali sono tranquillissimi”. Di fronte all’intenzione di Raffaella Fico di denunciare Soleil, la madre di quest’ultima era anche intervenuta chiedendo scusa. Intanto, in questa sua nuova intervista, Soleil si dice felice della vittoria di Jessica Selassié. Nonostante ciò, avrebbe preferito vedere trionfare il suo amico Davide Silvestri.

Per quanto riguarda le coppie che sono nate in questa sesta edizione, prova difficoltà a rivelare il suo punto di vista. In particolare, non sa rispondere alla domanda: quale durerà meno? Sebbene non li abbiano citati nella domanda, Soleil sembra distruggere le speranze dei fan dei Jerù: “Posso dire che la coppia Jessica-Barù si è già rotta?”.

Da giorni tanti telespettatori si chiedono come sia andata a finire tra i due dopo la finale. In attesa di conferme o smentite, intanto spuntano delle indiscrezioni non proprio positive. Su Alex Belli e Delia Duran spera che possano finalmente “vivere felici insieme”. A Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha fatto da cupido e quindi tifa per loro.

“Manuel e Lulù sono innamoratissimi”, afferma la Sorge. Infine, ha qualche dubbio su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, in quanto li ha vissuti poco tempo. E sul suo percorso Soleil si augura solo una cosa.