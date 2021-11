Grande Fratello Vip: la madre di Soleil chiede scusa a Raffaella Fico

Colpo di scena nella faida tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due hanno avuto più di qualche diverbio nella Casa del Grande Fratello Vip e l’ex compagna di Mario Balotelli è arrivata addirittura a denunciare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il motivo? Soleil ha apostrofato la soubrette napoletana con il termine bitch, che in inglese può assumere diversi significati: str***, cagna, pu***a.

In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 Wendy Kay – la madre di Soleil vista qualche tempo fa a Pechino Express proprio in coppia con la figlia – ha prima provato a difendere la concorrente del GF Vip 6 per poi fare un passo indietro e chiedere scusa a Raffaella Fico.

Le scuse di Wendy Kay

“Bitch in America viene usato tra amiche, non è un insulto. Vuol dire cagna”, ha spiegato la madre di Soleil alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Bisogna essere anche ironici”, ha aggiunto la donna che con la Fico ha avuto un acceso diverbio a Pomeriggio 5. Poi la retromarcia: “Chiedo scusa a Raffaella Fico e spero che si metta fine a tutto questo”.

Raffaella Fico accoglierà l’appello di Wendy? Al momento la 33enne sembra più che mai intenzionata a procedere legalmente contro Soleil Sorge, ancora in gioco al Grande Fratello Vip e indubbiamente tra i partecipanti più chiacchierati di questa edizione. Anzi, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate a Nuovo Tv, pare che la denuncia sia già partita.

Le parole di Raffaella Fico

Raffaella Fico è stata piuttosto chiara al magazine edito da Cairo Editore:

“Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”

Ora dunque la palla passa alla giustizia che dovrà valutare se c’è spazio per un processo oppure se si procederà con l’archiviazione. Nel frattempo sui social network la notizia ha diviso in due il pubblico del Grande Fratello Vip. Per Raffaella Fico sono arrivate tante critiche: sono molti coloro che credono che abbia esagerato nel chiamare in causa la giustizia per una frase del genere.

Contro l’ex gieffina partenopea si è scagliata pure l’opinionista Sonia Bruganelli, che ha addirittura tirato in ballo una trovata pubblicitaria della Fico agli esordi della sua carriera (la presunta vendita della sua verginità avvenuta dopo la partecipazione al Grande Fratello Nip). Nessun commento ufficiale è ancora arrivato da parte di Soleil Sorge, rinchiusa nel bunker di Cinecittà e alle prese con il flirt con Alex Belli.