GF Vip sfogo su Manila, Amoruso vuota il sacco: c’entrano Katia e Soleil

Lorenzo Amoruso, compagno della Vippona Manila Nazzaro, continua a sfogarsi sui social. Stavolta l’opinionista sportivo ha provato a chiarire una volta per tutte qual è la sua posizione, spiegando cosa ha intenzione di fare da ora in poi. Ecco le parole di Amoruso sulla crisi da lui scatenata con l’ex Miss Italia e sulle persone che hanno causato tutto: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Lorenzo Amoruso è inarrestabile. In questa settimana ha usato più volte i suoi canali social per dare la sua opinione riguardo all’avventura della compagna Manila Nazzaro, rinchiusa nel loft di Cinecittà. Stavolta il dirigente sportivo ha pubblicato dei video in cui ha fatto il punto della situazione.

“La mia posizione è abbastanza chiara. Non sono rimasto molto contento, ovviamente, di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino. Sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché glielo avevo già detto. Si è schierata a favore di persone nella Casa che erano indifendibili. Parlo ovviamente di Soleil e Katia che avevano detto e fatto delle cose assolutamente improponibili.”

Amoruso ha quindi rivelato esplicitamente cosa lo ha fatto andare su tutte le furie. Il compagno dell’ex Miss Italia non ha gradito il suo comportamento “tollerante” nei confronti delle sue coinquiline, Katia Ricciarelli e Soleil, a cui d’altronde è vicina da molto tempo. In ogni caso però stavolta Amoruso sembra più ragionevole, cercando di capire i motivi dietro le decisioni di Manila e difendendola. “Manila è così, la conosco, è buona e cerca di scavare fino in fondo”, ha affermato lo sportivo. Il 50enne, poi, ha continuato, ribadendo comunque di essere in disaccordo con la compagna. “Evidentemente questa cosa non le ha fatto bene, non le ha portato bene nel suo percorso”, ha detto.

Poi il pugliese ha citato le parole da lui usate qualche giorno fa, spiegandone finalmente il significato. “Il mio ‘prendermi del tempo’ e il mio ‘prendermi le distanze’ non erano riferiti a Manila, inevitabilmente”. Amoruso, così, ha smentito categoricamente di volersi allontanare dalla compagna, come suggerivano le sue affermazioni, che a quanto pare invece erano rivolte al GF Vip in generale, o forse alle persone da cui secondo lui Manila dovrebbe stare alla larga.

Amoruso ha spiegato che non ha intenzione di rompere con lei, in quanto ha “giurato di amarla sulla tomba” di suo padre. In più l’opinionista sportivo si è rivolto a tutti coloro che lo hanno criticato accusandolo solamente di voler dare visibilità a sé stesso e alla sua compagna, negando con forza. “Non ho bisogno di visibilità, credetemi. Sono fiero del mio passato”, ha precisato.

GF Vip 6, crisi tra Manila e Amoruso: cosa succederà

Ecco come ha concluso il compagno della Nazzaro, rivelando come ha intenzione di muoversi nel futuro:

“Il tempo me lo sono preso proprio per riflettere. Il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare Manila sempre e comunque soprattutto fuori dalla Casa. E per questo, da me, non ci saranno più né commenti né apparizioni a parlare di Grande Fratello e di quelle dinamiche”.

Quindi, in soldoni, non c’è nessuna crisi profonda tra Amoruso e la Nazzaro ma solo una semplice critica da parte dello sportivo sull’atteggiamento da lei avuto al GF Vip. Il 50enne ha sottolineato che l’amore nei confronti della gieffina è più forte che mai e non è stato scalfito dagli ultimi avvenimenti.

Amoruso, al termine della scorsa puntata del GF Vip andata in onda il 7 febbraio 2022, ha sconvolto tutti scrivendo durissime parole su Instagram, dicendo di non riconoscere più la sua compagna. Poi, qualche giorno dopo, è arrivato un altro attacco da parte sua sempre sui social, che ha avuto come bersaglio, senza dare ulteriori dettagli, le persone “furbe”. Amoruso non commenterà davvero più l’avventura di Manila? Staremo a vedere.