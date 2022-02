GF Vip ira di Amoruso: “Vergogna”. Svelato quanto Alex resterà in Casa

Ecco per quanto tempo l’attore rimarrà in Casa insieme a Soleil e Delia e le ultime parole al veleno del compagno della Nazzaro

La Casa del GF Vip sta per accogliere nuovamente Alex Belli, invitato a rientrare dallo stesso Alfonso Signorini. L’attore di CentoVetrine è pronto ad affrontare le due donne di cui afferma di essere innamorato, Delia Duran e Soleil Sorge. Nel frattempo il compagno della Vippona Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, continua a sfogarsi sui social. Ecco per quanto tempo il fautore della “chimica artistica” resterà nel loft di Cinecittà e le parole dell’opinionista sportivo.

GF Vip Lorenzo Amoruso, altro sfogo sui social

Lorenzo Amoruso continua a fare rumore al di fuori della Casa più spiata d’Italia con le sue dichiarazioni forti. Proprio ieri, 8 febbraio 2022, lo sportivo ha detto pubblicamente di non riconoscere più la compagna, rinchiusa nel loft di Cinecittà da settembre 2021. Il 50enne ha di fatto aperto una vera e propria crisi con l’ex Miss Italia, dicendo di volersi prendere una pausa per riflettere sulla loro relazione. Non è stato compreso, tuttavia, il motivo per il quale Amoruso ha pronunciato parole così gravi.

Altro giorno, altro sfogo. Il dirigente sportivo si è rivolto nuovamente ai suoi followers di Instagram, scrivendo sulle stories. Il 50enne è stato ancora più criptico, riferendosi in generale alle persone “furbe” che, a detta sua, si prendono gioco di chi è buono, la cui gentilezza viene scambiata per debolezza. “Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati”, ha concluso Amoruso. Anche questa volta non si capisce di preciso chi sia il bersaglio del dirigente sportivo.

GF Vip 6, Alex Belli pronto a tornare in Casa

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi uscita ieri sera, il format web condotto da Gabriele Parpiglia e Rosalinda Cannavò, è stato reso noto quanto Alex Belli rimarrà nella Casa. Secondo Parpiglia la presenza dell’attore è prevista per 4 puntate, quindi per due settimane piene. Brutte notizie per chi non sopporta più il teatrino tra Belli, Duran e Sorge e sperava che la permanenza del 39enne sarebbe stata solo temporanea. Tra questi ci sono sicuramente Adriana Volpe e Aldo Montano, che non hanno salutato il ritorno dell’attore con particolare entusiasmo. Anzi, lo schermidore ha etichettato Belli come “Stomachevole e insopportabile”, e l’opinionista ha giudicato il tutto come “Scandaloso”.

Alex Belli in questo momento, come riporta Novella2000, è a Roma e sta osservando il periodo di quarantena come da protocollo. Per ora Soleil e Delia sono ignare di ciò che sta per accadere. Come reagiranno? Si prevedono scintille.