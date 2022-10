L’ormai ex concorrente della settima edizione non gode di particolare stima e simpatia da parte del pubblico del reality show

Sara Manfuso ha lasciato il Grande Fratello Vip 7 in tutto e per tutto. Non solo è uscita dalla Casa, ma anche dallo studio ieri sera. Alfonso Signorini ha letteralmente cacciato la Manfuso dallo studio dopo lo scontro che hanno avuto. I toni sono stati molto alti, forse più da parte del conduttore che si è sentito preso in giro, ma alla fine a uscirne peggio è stata proprio Sara. L’ex Vippona da giorni e giorni palesava l’idea di uscire dal gioco, cominciando a lamentarsi delle clip montate su di lei. Clip in cui risultava la cattiva della Casa, ma erano sue parole quelle nei video mostrati e non di altri.

Poi ci sono stati gli scontri con Sonia Bruganelli, poi ancora il caso Marco Bellavia. A lei non è andato giù essere accusata di bullismo e con la sua bella dialettica ha tentato subito di tirarsi fuori dal branco. Ha detto di aver rinunciato ad aiutare Marco perché consapevole di non esserne in grado. Come se per dare un abbraccio o per ascoltare qualcuno ci sia bisogno di una laurea in psicologia (che se poi vale quanto quella di Gegia…). Fatto sta che dopo un paio di giorni Sara è uscita dalla Casa e ieri sera c’è stato il furioso scontro con Ciacci e Signorini.

Sì, perché se un paio di giorni fa uscendo dalla Casa ha detto di non poter sopportare l’idea di essere dentro dopo il caso Bellavia, ieri sera ha detto altro. In studio con Signorini, che voleva guardare dritto negli occhi ha specificato, ha spiegato di essere uscita perché non si è sentita tutelata. Quando? Quando c’è stato un episodio in cucina in cui lei e Ciacci hanno fatto ironia sulle violenze sessuali. Ha affibbiato a Ciacci il verbo “simulare”, ma i video l’hanno sbugiardata: è stata Sara a dire “Simuliamo”, non Giovanni.

Oggi Sara Manfuso è tornata su Instagram, ma non ha parlato di questo. Non ha fatto menzione del video mandato in onda che ha smontato la sua tesi. Non quella secondo la quale ha reagito con una risata all’ironia, perché ognuno elabora e reagisce con tempi e modi diversi, quanto quella della simulazione. Perché è stata lei a parlarne, non Ciacci. A proposito di Giovanni, però, Sara ha specificato:

“Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7”

Quindi ha spiegato che a 17 anni è stata vittima di violenza sessuale e l’ironia sull’argomento le risveglia un dolore mai superato. Su questo nessuno ha sindacato, e Signorini ha sbagliato a condannare la reazione di Sara con una risata. Il punto centrale è un altro: è stata lei a dire “Simuliamo”, poi ha girato la frittata per avere una scusa valida e riabilitante del ritiro agli occhi del pubblico. Forse una volta fuori dal GF Vip 7 ha letto sui social sia che non hanno apprezzato il suo abbandono usando Marco sia la condanna per l’ironia sulle violenze?

Fatto sta che nello sfogo Sara Manfuso ha cambiato di nuovo versione. Uscendo dalla Casa ha parlato di Marco, ieri sera in studio parlando del suo abbandono ha detto di non essersi sentita tutelata da autori e Signorini. Quando Alfonso le ha chiesto se non sarebbe stato meglio combattere per i principi in cui crede all’interno della Casa, lei ha risposto di no perché non si è sentita tutelata. Oggi però ha parlato di nuovo di Marco per motivare la sua uscita:

“Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”

Inutile dire che sotto al post su Instagram sono arrivati una valanga di commenti contro Sara Manfuso. “Veramente lui ti ha chiesto scusa e tu hai cominciato la simulazione”, ha scritto qualcuno a proposito del video con Ciacci. Tanti hanno scritto che ha fatto una pessima figura e che ha fatto tutto lei. C’è chi ha espresso apprezzamenti su di lei come concorrente del GF Vip, ma che a volte e soprattutto ieri sera è stata fuori luogo. “Ma per favore. Ti sei rivista?”, le ha chiesto ancora un utente. Poi c’è il commento di Biccy che la inchioda:

“Però Sara, se non ti sei sentita tutelata dalla produzione del GF Vip che non ti avrebbe chiesto come stessi dopo lo sketch con Giovanni Ciacci, perché non lo hai fatto presente a Signorini o alla produzione? Cioè, se non ci fosse stato lo scandalo Bellavia tu saresti rimasta in casa senza problemi e questo tuo disagio nessuno lo avrebbe saputo?

Senza Marco Bellavia, ed è stata lei a dire di essere uscita per questo, Sara Manfuso sarebbe rimasta dentro? E perché non fare presente il disagio in quella situazione con Ciacci agli autori? Le due versioni sull’abbandono insomma non convincono. Sonia Bruganelli ieri le ha detto che è tanto brava con le parole ma meno con i fatti. Ecco, in queste circostanze forse neanche con le parole è stata brava.