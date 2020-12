Niente Grande Fratello Vip per Ginevra Lamborghini, sorella minore della più famosa Elettra. La 24enne era stata annunciata come nuova concorrente del programma di Canale 5 ma all’ultimo è saltata la sua partecipazione. L’ereditiera doveva entrare nella Casa più spiata d’Italia il prossimo venerdì 18 dicembre ma mentre gli altri nuovi gieffini – Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola – sono in isolamento la Lamborghini è in vacanza sulle Dolomiti.

A farlo sapere la stessa Ginevra Lamborghini, che ha condiviso sul suo account Instagram alcune storie divertenti e spassose, dove mette in mostra la sua simpatia e allegria. Inizialmente si era pensato ad un rinvio del suo ingresso, magari a gennaio visto che il Grande Fratello Vip è stato allungato fino a febbraio. Stando a quello che scrive Giornalettismo, invece, pare proprio che l’arrivo di Ginevra sia stato cancellato del tutto.

Sembra che la famiglia Lamborghini non abbia apprezzato questo nuovo progetto di Ginevra e dunque sembra che la ragazza abbia giurato ai suoi parenti che non prenderà più parte alla trasmissione. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?

Al momento la faccenda è avvolta nel mistero. Per la famiglia Lamborghini non sarebbe la prima volta con i reality show. Elettra, prima di dedicarsi esclusivamente alla musica, ha preso parte a diversi format del genere. È stata tra i concorrenti di Riccanza e Acapulco Shore, su MTV, mentre in Spagna ha partecipato al Gran Hermano Vip.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è la sorella minore della più famosa Elettra. Lavora nell’azienda di famiglia nel settore della comunicazione. Il suo sogno però è quello di sfondare nel mondo della musica. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Scorzese.

Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato qualche tempo fa ma le ragioni di questo scontro non sono mai state svelate. La cantante ha però deciso di non invitare la sorella alle nozze con il deejay olandese Afrojack, celebrate a settembre 2020.