Ginevra Lamborghini, il rapporto con Elettra: “Due mondi separati”

Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra, è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al portale Fanpage.it, dove ha raccontato tra le altre anche del rapporto che la lega alla più celebre sorella. Grande assente al matrimonio di Elettra e Afrojack (avvenuto il 26 settembre scorso), la nipote del patron della celebre casa automobilistica di lusso, ha rivelato che caratterialmente è molto diversa da sua sorella. Parole che contrastano con il pensiero di tanti, che vogliono invece le due sorelle molto legate. A chi le domanda se la carriera di Elettra le è servita per emergere, Ginevra risponde di no. “Veniamo da due mondi separati” – ha detto la giovane imprenditrice, per poi aggiungere che questo non impedisce loro di volersi molto bene. Insomma a dispetto delle malelingue (che hanno riportato recentemente di alcuni presunti dissapori tra le due sorelle), sembra che Ginevra abbia deposto le armi.

Il pregiudizio e l’amore per la musica

Ginevra è oggi direttrice creativa della collezione donna della Lamborghini, ma non solo. La giovane imprenditrice, infatti, ha iniziato anche una carriera musicale, pubblicando il brano ‘Scorzese’. Un pezzo dai ritmi più urban e soul. Sin da quando era piccola, Ginevra ha dovuto combattere con il pregiudizio dell’essere ‘figlia di’. Etichetta a cui negli ultimi anni si è aggiunta anche quella di ‘sorella di’, considerata la notorietà della sorella Elettra nella scena musicale italiana ed internazionale. “Mio papà ha sempre voluto che mettessi le zampe in ufficio” ha rivelato la Lamborghini, per poi aggiungere che sentiva al contempo di non essere ancora abbastanza matura. In lei c’era sempre il desiderio di emergere come individuo, prima di ogni altra cosa.

Ginevra Lamborghini ed il lavoro in azienda

Grazie alla sua determinazione, Ginevra ha apportato un notevole contributo al brand Lamborghini. Un’azienda che negli anni ha sempre focalizzato il suo business sull’universo maschile, tralasciando quello femminile. Aspetto invece, che è stato rilanciato proprio dalla sorella di Elettra. “Le donne sono gli uomini del 2020” ha affermato Ginevra, aggiungendo anche che il tipo di donna che vuole raccontare è quella sicura di sé. Ma che con eleganza e sensualità fa valere le sue parole.