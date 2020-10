Elettra Lamborghini si è sposata: dove vivrà con Afrojack e scelta sui figli

Prima intervista da sposata per Elettra Lamborghini. Dopo il matrimonio dello scorso 26 settembre con Afrojack, l’ereditiera è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante di reaggeton ha parlato a lungo del suo rapporto col neo marito e delle emozioni della cerimonia. Una cerimonia maestosa ma allo stesso tempo intima, allestita sul lago di Como, alla presenza di persone assai vicine alla coppia. Nonostante un 2020 non facile per il mondo intero, Elettra ha fatto il possibile per sposarsi con Afrojack, supportata dal famoso wedding planner Enzo Miccio. In tv l’artista ha chiarito che dopo il viaggio di nozze resterà a vivere in Italia, più precisamente in Lombardia. La Lamborghini e Afrojack hanno di recente acquistato una casa nei pressi di Milano. Per amore, dunque, il deejay olandese lascerà Amsterdam e verrà a vivere in Italia. In futuro, però, la coppia potrebbe spostarsi in Belgio. Elettra ha confidato che è un’opzione che valuterà quando allargherà la famiglia visto che dalle parti di Bruxelles c’è molto verde che le ricorda le colline della sua Bologna.

Elettra Lamborghini e Afrojack dopo il matrimonio: la scelta sui figli

A Verissimo Elettra Lamborghini ha puntualizzato che oggi non è pronta a diventare mamma. Per la 26enne è ancora troppo presto: ora vuole godersi la vita matrimoniale e il lavoro in campo musicale, che va a gonfie vele. Elettra ha assicurato che quando sarà il momento sarà una mamma molto presente e attenta. Non solo: la Lamborghini non esclude la possibilità di adottare un bambino o una bambina per salvare chi ha avuto una vita meno sfortunata della sua.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2017. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, a Bologna, durante le vacanze di Natale 2019, alla presenza di tutta la famiglia Lamborghini.