In esclusiva sulla copertina di Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack. L’evento si è tenuto lo scorso sabato 26 settembre nella splendida cornice di Villa Balbiano a Como. Ai festeggiamenti hanno preso parte circa 100 invitati. La cantante, ex star dei reality show spagnoli, è stata accompagnata all’altare da papà Tonino Lamborghini. Alle nozze non ha preso parte la sorella minore di Elettra, Ginevra, che sui social network ha però voluto augurare il meglio alla coppia di neo sposi. Presenti, al contrario, gli altri fratelli della Lamborghini: Ferruccio e le gemelle Flaminia e Lucrezia.

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: le parole dopo il matrimonio sul settimanale Chi

“Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente”, ha confidato Elettra Lamborghini alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo..”, ha spiegato la neo signora Van de Wall non aggiungendo altri particolari. Riguardo ai prossimi progetti lavorativi ha invece svelato: “Torno subito a lavorare perché sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l’anno prossimo”. Racconterà di più su Ginevra nel suo nuovo progetto televisivo?

Perché hanno litigato le sorelle Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini

È stata Ginevra Lamborghini a rivelare su Instagram la sua assenza al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. La ragazza ha preferito non svelare i motivi di questa scelta ma secondo i beninformati pare che ci siano stati diversi dissidi nell’ultimo periodo tra le due ereditiere. Molto probabilmente legati al lavoro: di recente anche Ginevra ha debuttato nel mondo della musica. L’altra figlia di Tonino ha lanciato un pezzo rap dal titolo Scorzese prodotto dalla casa discografica Universal.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2017. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale 2019. Nonostante l’emergenza Coronavirus Elettra non ha voluto rinunciare al suo grande giorno. L’evento è stato curato dal famoso wedding planner Enzo Miccio e nel corso della giornata la Lamborghini ha sfoggiato ben tre abiti diversi, tutti opera della rinomata sartoria napoletana Marinella Spose.