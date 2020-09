Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati oggi, sabato 26 settembre 2020, con una cerimonia blindatissima. La location che ha incorniciato l’evento è stata la splendida Villa Balbiano a Como. Ai festeggiamenti hanno preso parte circa 100 invitati. Sui social è spuntato un video in cui si vede la ricca ereditiera in un magnifico vestito nuziale e il deejay con indosso un abito elegante, scuro e con papillon. Camicia rigorosamente bianca. Ad accompagnare all’altare Elettra è stato papà Tonino Lamborghini. Non presente alla celebrazione Ginevra, sorella dell’influencer. Non chiari i motivi che hanno fatto si che non ci fosse. La donna ha comunque scritto sui social un messaggio d’affetto, puntualizzando che le sarebbe piaciuto molto esserci. “Vi auguro il meglio”, ha concluso. Presenti invece le sorelle Flaminia e Lucrezia, e il fratello Ferruccio.

Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack: location, invitati e vestiti (video) del matrimonio

Elettra, per rendere la giornata indimenticabile, si è affidata al famoso wedding planner Enzo Miccio che ha curato tutti i dettagli dell’evento. Inizialmente, quando sono state annunciate le nozze, la Lamborghini aveva scelto come location il Lago di Garda. Poi, in corso d’opera, c’è stata la modifica e alla fine ha optato per Villa Balbiano a Como. Oltre alle rispettive famiglie, massimo riserbo sul resto degli invitati. Sicura, però, la presenza dell’influencer Iconize, parecchio chiacchierato in questi giorni per via degli attriti a distanza che ha avuto con Tommaso Zorzi, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip.

Elettra Lamborghini e il pensiero sul matrimonio di papà Tonino

Nelle scorse settimane il padre di Elettra, Tonino, faceva sapere di aver consigliato la figlia, cercando di convincerla a ‘rallentare’ sul tema nozze. Nella fattispecie l’uomo ha dichiarato che forse sarebbe stato prematuro parlare di matrimonio con Afrojack. “Decido io”, tagliava corto Elettra, parlando a Vanity Fair. Al magazine, però, specificava che con il genitore non c’era in corso alcuna frizione, ma soltanto uno scambio di vedute. Insomma, Tonino ha detto la sua in modo elegante e tranquillo, senza voler imporre alcunché. L’influencer lo ha ascoltato, facendo poi comunque di testa sua. Nessun problema alla fine: Tonino infatti ha accompagnato all’altare l’amata figlia. Viva gli sposi.