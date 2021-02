GF Vip Rosalinda, Giuliano lascia tutti senza parole: la diffida per il reality

Una decisione inaspettata, che forse non doveva essere del tutto inattesa, quella presa dall’ormai ex fidanzato della Cannavò

Giuliano ha preso una drastica decisione e ha diffidato il Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, nel corso della quarantesima puntata, ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti, in particolar modo Rosalinda Cannavò. Ovviamente, l’attrice non ha potuto non mostrare la sua delusione di fronte a questa notizia. Durante la diretta, subito dopo aver annunciato il risultato del televoto che ha visto trionfare come terzo finalista Tommaso Zorzi, il conduttore ha preso un momento per rivelare ai concorrenti, ai presenti in studio e al pubblico a casa la decisione presa da Giuliano.

“Ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta, che è stata estesa a tutti, anche a te”

Queste le parole pronunciate da Signorini per far apprendere la notizia soprattutto a Rosalinda. Quest’ultima ha dimostrato di essere rammaricata per quanto sta accadendo, battendo solo la testa e confermando di aver compreso. Subito i suoi coinquilini hanno dato il loro affetto alla Cannavò. In particolare, Tommaso si è avvicinato a lei per rassicurarla. Ovviamente, da ora in poi, Rosalinda non potrà citare in alcuna situazione Giuliano. Il suo ormai ex fidanzato non avrà preso per nulla bene l’avvicinamento che ha avuto con Andrea Zenga in questi giorni. Già aveva mostrato la sua delusione cancellandosi dai social.

Dopo tanto tempo trascorso tra dubbi e incertezze, Rosalinda ha deciso di lasciarsi andare e di pensare un po’ a se stessa. Già qualche settimana fa, quando lui le fece un’inaspettata sorpresa, la Cannavò dimostrò di essere abbastanza confusa. Per molti, in realtà, la situazione sarebbe già abbastanza chiara: l’attrice non ama più Giuliano. Il suo avvicinamento a Zenga ha confermato il pensiero di gran parte del pubblico. Ed ecco che è anche scattato un piccolo bacio tra loro. Proprio questo potrebbe aver fatto infuriare Giuliano.

Nella prima fase di questa puntata, Rosalinda non si è tirata indietro e ha dimostrato di essersi davvero legata ad Andrea nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante ciò, ha comunque precisato di voler portare rispetto alla lunga storia con Giuliano. Inoltre, si è detta quasi certa che dall’altra parte ci sarebbe stata comprensione. Così, invece, non è stato.

Probabilmente nelle prossime ore Rosalinda non riuscirà a trattenere il suo dispiacere per quanto accaduto. Non potrà, però, avere ulteriori confronti con l’ormai ex fidanzato.