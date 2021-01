GF Vip Roncato ‘bomba’: “Addio Stefania? Aveva un altro”. Il marito replica

Andrea Roncato sgancia la ‘bomba’ a Live – Non è la d’Urso dove è tornato a parlare dell’ex moglie Stefania Orlando. I due sono stati sposati dal 1997 al 1999. Oggi l’attore svela che il matrimonio naufragò in quanto la conduttrice avrebbe avuto una storia clandestina con un altro uomo. Dall’altro lato rimarca che lui non è certo stato un marito modello. Il racconto srotolato nel salotto di Barbara d’Urso non ha punte di acredine o rancore. Andrea sorride, la vita è andata avanti: “Il passato è passato. Spero che Stefania arrivi in fondo al Grande Fratello Vip e vinca”. La bomba ‘gossippara’, però, ormai è stata sganciata e già ha cominciato a far rumore. A stretto giro su Twitter, in riferimento a ciò che ha dichiarato Roncato, arriva la replica di Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando.

Innanzitutto l’attore ha precisato che la storia con Stefania ormai è lontana nel tempo, essendo passati più di 20 anni dalla relazione. Tuttavia, sostiene, “alla fine poteva anche bruciarmi questa storia”. Motivo? Che cosa avvenne? “Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente”. Roncato però non vuole recitare la parte del santo. Anzi, con la sua proverbiale autoironia ammette candidamente gli errori commessi durante il matrimonio.

“Aveva un altro lei – ribadisce Andrea -, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l‘attuale compagno di Stefania, Simone Gianlorenzi. Il musicista ha pubblicato un tweet ‘pacato’, senza alimentare ulteriori polemiche:

Raga io non ho mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità ☺️ #LiveNoneLadUrso #gfvip #sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 17, 2021

Tornando a Roncato e alla sua intervista a Live – Non è la d’Urso, l’interprete ha escluso categoricamente un possibile confronto al GF Vip con l’ex. Il motivo è semplice: la storia ormai è acqua passata, da oltre due decenni, e dunque non c’è altro da aggiungere più di quel che già è stato detto. Questo il riassunto del pensiero dell’attore.

Andrea Roncato e Stefania Orlando, nessun rapporto dopo la fine del matrimonio

Dopo il naufragio dell’amore, le strade di Roncato e Stefania si sono divisive senza più incrociarsi. Sia lei sia lui hanno raccontato in più occasioni che a distanza di anni non hanno alcun rapporto. Nulla di strano d’altra parte: i due si sono rifatti una vita, senza particolari ruggini e rancori. Si ricorda che di recente, tramite un’intervista, l’attore aveva smentito che la love story con la conduttrice fosse finita, come qualcuno aveva insinuato, per dei suoi presunti problemi di droga.