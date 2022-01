GF Vip Ricciarelli, Jessica minaccia Signorini: l’ultimatum al conduttore

La tensione tra le sorelle Selassiè rimaste nella Casa più spiata d’Italia, Lulù e Jessica, e Katia Ricciarelli è alle stelle. I rapporti tra le princess etiopi e la soprano non sono mai stati idilliaci ma stavolta una goccia ha fatto traboccare il vaso. Si tratta delle recenti frasi di stampo razzista della Ricciarelli rivolte a Lulù. A quanto pare stavolta Jessica Selassiè non è disposta a lasciare correre la faccenda, chiedendo a gran voce provvedimenti.

Jessica Hailé Selassié è determinata a far punire Katia Ricciarelli per le sue parole offensive. Le telecamere del GF Vip hanno colto la ragazza discutere a proposito di ciò con Miriana Trevisan, un’altra Vippona che è stata bersaglio della soprano proprio recentemente tanto da scatenare l’ira di Pago Settembre, ex marito della showgirl, che minaccia azioni legali. Jessica, come molti altri gieffini, pensa che è inammissibile che la Ricciarelli abbia un simile comportamento e la passi sempre liscia, senza mai incorrere in punizioni o penali, come se fosse protetta dalla produzione.

La sorella di Lulù ha spiegato in poche parole cosa ha intenzione di fare nel caso in cui, nella prossima puntata del 7 gennaio 2021, Signorini non dirà nulla a proposito e non verranno presi provvedimenti seri:

“Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio”.

GF Vip Ricciarelli sotto accusa. Il famoso precedente

La frase incriminata pronunciata dalla cantante 75enne verso Lulù che stava discutendo con Soleil Sorge è:

“Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente”.

Come ripreso dalle telecamere della Casa Miriana Trevisan si è detta scioccata di questo comportamento, e anche lei si dice pronta a protestare nel caso in cui non verrà punito:

“Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto (a Katia, ndr) non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…”.

Molti inquilini della Casa credono che Katia debba almeno andare in nomination d’ufficio, se non addirittura espulsa. Non si può non ricordare ciò che è successo a Fausto Leali al GF Vip 5. Il cantante bresciano è stato subito squalificato per aver usato una parola razzista contro il fratello di Mario Balotelli, Enock. Resta da vedere se succederà la stessa cosa a Katia Ricciarelli o meno e come reagiranno Miriana e le Selassiè. Jessica manterrà la parola? O Signorini raccoglierà la sua richiesta? Cosa dirà Katia? Staremo a vedere.

Nel frattempo il comportamento dell’ex moglie di Pippo Baudo è stato criticato da più parti. Il web è praticamente insorto contro di lei, ritenendo agghiaccianti le sue “uscite”. A mettere carne sul fuoco è stata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, ricordando anche la sua esperienza insieme alla soprano a La Fattoria, l’ha etichettata come “misogina e civettuola”, dicendo di non essere sorpresa del modo in cui si sta comportando al GF Vip.