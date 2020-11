GF Vip, parla Costanzo: ecco chi vincerà e la stoccata a Signorini

La nuova puntata del GF Vip, andata in onda ieri, venerdì 20 novembre, pare non essere stata vista di buon occhio da Maurizio Costanzo. Anzi il giornalista, in onda con il suo storico programma il martedì in seconda serata su Canale 5, non le manda a dire ad Alfonso Signorini. Nella sua rubrica del sabato sul quotidiano Libero, ha affermato di vedere qualche difficoltà in questa nuova edizione del trasmissione Mediaset, soprattutto perché crede ci siano pochi personaggi davvero conosciuti.

Il reality più longevo della tv italiana, dopo un primo momento di stallo negli ascolti, sta, pian piano, risalendo la curva dell’auditel. Il lunedì, nel corso di questi primi due mesi, è stato sempre battuto dalle fiction Rai. E, ultimamente, si sta facendo raggiungere anche dal programma di inchiesta di Rai 3, Report. Il venerdì, invece, sin da settembre si è contrapposto alla trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Anche in questo caso, Rai 1 ha avuto la meglio.

Forse, come lascia intendere Costanzo nella sua analisi al programma, le motivazioni del non decollo fulmineo si possono individuare facilmente nella scelta del cast. Pochi veri Vip e tanti semi sconosciuti. Lunedì prossimo, durante la nuova puntata, Signorini farà presente ai concorrenti che il reality continuerà molto oltre le feste natalizie. Per questo motivo la Casa, quasi ogni settimana, sta accogliendo nuove reclute. Ma, anche in questo caso, i nuovi entrati pare non soddisfino la definizione di Vip voluta da Costanzo.

Tra le new entry recenti troviamo Selvaggia Roma, un’influencer di Instagram conosciuta in gran parte solo dal pubblico di Temptation Island e dei programmi condotti da Barbara d’Urso, per gli altri una perfetta sconosciuta. In un’ultima battuta, il nuovo entrato di lunedì scorso è stato Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei Vip. Un personaggio famoso ma non troppo. Anche in questo caso Urtis è stato pescato nei salotti della conduttrice di Canale 5, visto che ha calcato in varie occasioni il palcoscenico di Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio Cinque.

Una situazione un po’ paradossale, se pensiamo a una delle prima interviste rilasciate da Alfonso Signorini durante la promozione del GF Vip. Il conduttore aveva, infatti, affermato che lui e la d’Urso facevano una tv diametralmente opposta e che questo veniva riscontrato anche nella scelta degli ospiti e dei concorrenti.

GF Vip, la previsione di Costanzo sul vincitore

Un’edizione, quella del GF Vip 5, che passerà alla storia come una delle più lunghe mai viste sui nostri schermi. Intanto c’è chi pensa già a un ipotetico vincitore. Per Costanzo appare difficile una scelta proprio in virtù del fatto che molti concorrenti siano sconosciuti al pubblico, ma si augura che a trionfare possa essere Maria Teresa Ruta. Una delle poche con cui evitiamo di chiederci chi sia. Per il giornalista “Ci mette anima e passione” e questo la condurrà alla vittoria.