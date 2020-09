Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato di nuovo: gossip

È calato di nuovo il gelo tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini. Il pubblico più attento ne aveva già avuto la percezione nei giorni scorsi, quando i diretti interessati si sono lanciati frecciatine e stoccate tra stampa e tv. Oggi arriva la conferma dal sempre informato Dagospia. Pare che la conduttrice Mediaset e il direttore di Chi abbiano interrotto di nuovo i rapporti. Secondo le indiscrezioni questo nuovo allontanamento sarebbe dipeso dalla programmazione domenicale di Canale 5. Giorno in cui Barbarella è sempre stata protagonista, conquistando negli ultimi anni l’appellativo di “signora della domenica”. Qualcuno, però, ha parlato di un probabile insediamento da parte di Signorini, con un talk show dedicato rigorosamente al suo Grande Fratello Vip. Di fatto, nell’attuale stagione televisiva, ha avuto la meglio la d’Urso, che nel weekend conduce sia Domenica Live sia Live-Non è la d’Urso. Questa presunta diatriba avrebbe creato nuove incomprensioni tra la 63enne e il giornalista, che solo lo scorso anno si erano riappacificati.

Perché Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato di nuovo

“Signorini lancia una frecciatina sul livello televisivo della collega in un’intervista a Libero, Barbara d’Urso risponde in tv ricordando la presenza dei suoi opinionisti al Grande Fratello Vip. Clima teso tra il giornalista e la conduttrice, dopo una pace sbandierata a inizio 2020 sarebbe calato nuovamente il gelo. Qualche giorno fa Carmelita all’invito di una giornalista a commentare le voci su una sostituzione domenicale, con accenno al nome di Signorini, aveva risposto: “No comment”. Tutta colpa di questa “domenica bestiale”?”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Sarà vero? Nei giorni scorsi Barbara d’Urso non ha esitato a fare l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini per il ritorno del Grande Fratello Vip ma non ha evitato una bella frecciatina in merito ai concorrenti scelti per la quinta edizione. Concorrenti che provengono dal salotto dursiano, come Denis Dosio, Paolo Brosio, Pierpaolo Pretelli, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi.

Cosa è successo tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini

Lo scorso anno, grazie ad un amico in comune, Alfonso Signorini e Barbara d’Urso sono riusciti a ricucire il loro legame. Un legame importante, che si è spezzato senza un motivo valido e che è riuscito poi a tornare come prima grazie alla volontà dei diretti interessati. Alfonso e Barbara si sono ritrovati a casa di Signorini, per una cena semplice e gustosa, dove hanno avuto modo di ripensare alla loro amicizia, guastata per alcune incomprensioni. Ma dopo questo scontro a distanza la situazione è precipitata…