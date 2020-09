Barbara d’Urso risponde alla frecciatina di Signorini sul Grande Fratello Vip

Nuovo botta e risposta tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini. I due si sono riappacificati di recente dopo lunghi anni di distanza e guerra a mezzo stampa. Un rapporto che rischia però di essere nuovamente incrinato dalle recenti dichiarazioni del conduttore del Grande Fratello Vip. Parlando in una intervista della nuova edizione del reality show il giornalista ha definito la televisione della d’Urso assai diversa dalla sua. Dichiarazione che ha prontamente fatto il giro del web e che non è passata inosservata alla diretta interessata, che ha risposto con una stoccata elegante nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda lunedì 14 settembre 2020, giorno d’esordio della quinta edizione del GF Vip.

Cosa ha detto Alfonso Signorini su Barbara d’Urso

“Angela da Mondello nella Casa? No! Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara D’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”, ha dichiarato Alfonso Signorini in una intervista rilasciata al quotidiano libero alla vigilia della nuova edizione della sua trasmissione. Non è tardata ad arrivare la replica di Barbara d’Urso che ha voluto sottolineare quanto il cast del Grande Fratello Vip 5 sia pieno di suoi opinionisti. La presentatrice Mediaset ha prima voluto fare l’in bocca al lupo a Signorini e a tutto il team di autori del reality show. Poi ha lanciato la sua frecciatina: “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella Casa del Grande Fratello, a partire da Denis Dosio che è una creaturella nata proprio qui a Pomeriggio Cinque. E poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, e poi il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live-Non è la d’Urso”.

Perché hanno litigato Alfonso Signorini e Barbara d’Urso

Lo scorso anno, grazie ad un amico in comune, Alfonso Signorini e Barbara d’Urso sono riusciti a ricucire il loro legame. Un legame importante, che si è spezzato senza un motivo valido e che è riuscito poi a tornare come prima grazie alla volontà dei diretti interessati. Alfonso e Barbara si sono ritrovati a casa di Signorini, per una cena semplice e gustosa, dove hanno avuto modo di ripensare alla loro amicizia, guastata per alcune incomprensioni. Dopo questo scontro a distanza non è chiaro se i due abbiano interrotto di nuovo i rapporti o meno. Lo scopriremo solo vivendo…

Alfonso Signorini confermato al timone del Grande Fratello Vip

Poco prima dell’inizio del Grande Fratello Vip un autore del format è risultato positivo al Coronavirus. La faccenda è costantemente tenuta sotto controllo: tutte le persone entrate in contatto con gli autori sono oggi in quarantena.