Gf Vip Paolo snobba la madre: “Faccia ciò che crede”, la reazione di Clizia

Paolo Ciavarro incredulo per le dichiarazioni della mamma Eleonora: Clizia appoggia in parte la ‘suocera’

Pare che Paolo Ciavarro non abbia proprio gradito le parole usate dalla mamma Eleonora in merito alla sua storia con Clizia. Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 17 febbraio 2020, la Giorgi e l’ex marito Massimo Ciavarro hanno fatto ingresso nella Casa per far visita al figlio. Al momento dell’incontro, il conduttore ha mandato una clip che ritraeva alcuni strascichi di un’intervista dell’attrice per il magazine Chi. Le affermazioni della donna non sono state digerite dal gieffino: la mamma non vedrebbe di buon occhio la neonata relazione tra Paolo e Clizia per via di passati ed esperienze di vita troppo diversi. Poco dopo la puntata, Eleonora si è sfogata sui social confessando di esserci rimasta male per la reazione di Paolo e di non essere stata compresa fin in fondo. Nel frattempo, Paolo ha ribadito la sua posizione in un confessionale andato in onda nel daytime del 18 febbraio: mamma e figlio avranno modo di chiarire nelle prossime puntate?

Paolo replica alla madre: “Io vado avanti per la mia strada”

Rispetto a Massimo Ciavarro, il quale ha riposto fiducia nel figlio e nelle sue azioni, Eleonora Giorgi ha invece espresso una parolina in più in merito alla storia d’amore tra Paolo e la Incorvaia. In un’intervista l’attrice avrebbe dichiarato che il figlio non sarebbe il prototipo di uomo che la friulana starebbe cercando. “Vedo due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo“. Parole che hanno spiazzato Paolo, il quale ha poi risposto alla madre durante un confessionale: “Non me l’aspettavo, le dichiarazioni di mia madre boh. È libera di fare quello che crede, io vado avanti per la mia strada”. Clizia pare invece condividere le affermazioni della Giorgi: “Paolo sta vivendo un periodo di bellezza, senza pensieri. Mentre io ho un groppone di cose che pesano su di me“.

Lo sfogo di Eleonora: “Ho il cuore spezzato”

Una volta terminata la puntata, l’attrice ha svelato sui social di avere l’animo molto tormentato per l’accaduto: “Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato”.