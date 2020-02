GF Vip Paolo e Clizia senza freni: è passione nella notte, piscina ‘bollente’

GF Vip, Paolo e Clizia, l’amore è ormai sdoganato. Ora non ci sono più freni: scoppia la passione nella notte, piscina ‘bollente’

Addio telecamere, addio timidezza, addio situazioni esterne… Addio tutto: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia mollano gli ormeggi e si lasciano condurre dalle vele della passione. Dopo la ricca puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 10 febbraio, i piccioncini pare proprio che abbiano deciso di calcare il piede sull’acceleratore. Il freno, da ora in poi, può attendere. Così, nella notte tra lunedì e martedì si sono gettati in piscina, baciandosi come se un domani non ci fosse, con tanto di abbracci, coccole e sospiri d’amore. E se ancora non si può parlare di coppia vera e propria, poco ci manca. Intanto, gli altri inquilini si godono lo spettacolo…

Paolo e la Incorvaia, decolla l’amore al Grande Fratello Vip

Clizia, femme fatale del GF Vip 4, invita Ciavarro in piscina. E naturalmente il giovanotto non si fa pregare. Un tuffo ed è subito tra le braccia dell’influencer. “Dai che è caldissima, io ti avevo chiesto un bacio”, lo stuzzica lei. “Ma ci dobbiamo regolare”, replica lui. Gli occhi già si perdono nel sentimento, il gioco di sguardi dura quel tanto che basta per far salire alla giusta temperatura la passione. “Non me ne frega niente, vieni qua”, prorompe Paolo, e via con un bacio intenso. Poi le coccole, le carezze, i sussurri. Bye bye freni…

Gli inquilini del GF Vip stuzzicano Ciavarro e Clizia

Prima della passione ‘acquatica’ i due nel giardino si sono avvicinati per scambiarsi tenerezze e dolcezze, con tanto di ‘pubblico’ al seguito. Zequila è stato in vena di gavettoni, ma Paolo e Clizia sono rimasti indifferenti, persi nel loro mondo. “Finalmente li ho visti limonare! Grazie luna!”, si è lasciato sfuggire simpaticamente Pago, che ha captato un bacio. “Mi sembra di avere quindici anni e di avere i compagni di classe che mi guardano”, ha risposto Ciavarro con un bel sorrisone. A un certo punto è spuntata anche Antonella Elia dalla veranda. “No ma sono bellissimi, levatevi che voglio vedere il bacio”, rimproverando Denver. E poi il tuffo in piscina e tutto il resto…