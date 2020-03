GF Vip Paolo Ciavarro, notte amara e furia su Elia: “Non ho salutato Clizia”

GF Vip 4 Patrick e Paolo, notte lunga e amara: spifferi e sussurri su Antonella Elia. Ciavarro furente: “Non ho potuto mandare il bacio a Clizia”

Notte di mugugni al Grande Fratello Vip 4. A tarda ora, a confrontarsi e a usare parole dure su Antonella Elia, sono stati Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, parecchio infastiditi, per non dire infuriati, per l’atteggiamento avuto in puntata dalla torinese che continua a essere il personaggio più discusso del reality. Il figlio di Eleonora Giorgi si è persino ripromesso di non riabbracciare mai più la compagna di avventura. Anche Patrick ha usato toni duri, dopo che è stato accusato di essere ipocrita dalla Elia, in quanto l’ha nominata. Ciavarro ha inoltre avuto il rammarico di non aver salutato papà, mamma e Clizia Incorvaia durante la diretta poiché in un passaggio della trasmissione in cui avrebbe voluto comunicare con i cari si è intromessa proprio Antonella.

GF Vip 4, Licia si aggiunge a Patrick e Paolo: “Quella donna è di una cattiveria…”

“Mi ha dato un fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia”, ha confidato con amarezza Ciavarro a Patrick che l’ha sostenuto: “Ti capisco perfettamente, anche a me ha dato dell’ipocrita, le ho detto che allora aveva ragione Rita (Rusic, ndr) a dire che non le importa niente di nessuno”. Paolo ha rincarato la dose: “Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime, adesso non l’abbraccio mai più. Figurati”. Al duo di amici si è poi aggiunta Licia, altra concorrente con il dente avvelenato nei confronti di Antonella: “Quella donna è di una cattiveria…”

Patrick e Ciavarro contro Antonella. Ray Pugliese: “Andrei al televoto con lei”

“Io ci ho provato tante volte, sembra gentile poi invece scopri che cova un sacco di cose, sembra uno personaggio dei cartoni animati con quelle risposte malefiche”, ancora Patrick a cui fa eco Paolo: “Mi ha detto tipo: ‘Non verrai ricordato per niente di quello che hai fatto’. Ma perché è meglio essere ricordato per tutte quelle cattiverie e quelle litigate allora?” Ray Pugliese ha quindi concluso: “Ricordi quando dicevo che non avevo più rivali nella Casa? Ecco adesso al televoto con Antonella andrei”.