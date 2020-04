Gf Vip, Paola Di Benedetto grassa? Fede: “Body shaming”, scuse Lessa

Grande Fratello ultime notizie: Federico Rossi alla carica contro Fernanda Lessa per aver dato della “grassa” alla sua fidanzata Paola Di Benedetto

La diretta di Clizia e Fernanda del Grande Fratello ha suscitato una forte indignazione da parte dei fan di Paola Di Benedetto: sono volate critiche ingiustificate sulla ragazza, e la Lessa è arrivata persino a usare, su di lei, parole come “grassa”. Paola, rinchiusa nelle quattro mura della Casa più spiata d’Italia, non sa quello che sta succedendo fuori, ma è intervenuto il suo fidanzato Federico Rossi per difenderla a spada tratta. C’è da dire che, comunque, Fernanda Lessa ha fatto marcia indietro pubblicando delle nuove Instagram stories.

Fede difende Paola, Fernada Lessa fa marcia indietro: “Non le manca niente”

Su Twitter, Fede è intervenuto a gamba tesa: “Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) ‘grassa’, ridendo come una gallina, quando si è sempre combattuto contro ogni forma di body shaming in questo Gf!”. Fernanda Lessa, capendo di aver esagerato, ha voluto chiarire tutto, dopo la diretta chiacchierata con Clizia Incorvaia: “Lei è un f..a della madonna, ha un fisico pazzesco, un c..o di marmo, ok? Ha preso un po’ più di chili e menomale perché era troppo magra. Amata dalla sua famiglia, dal suo fidanzato, ha un bel fisico, ha l’età giusta, ha l’amore… ha tutto!”.

Fernanda Lessa interviene su Patrick Pugliese (e corregge il tiro): “Vera amicizia”

E su Patrick Pugliese? Dopo le critiche, è arrivata persino a dire che, fra loro, c’è un bel rapporto: “Viene sempre a Torino: avremo l’opportunità di parlarci perché io credo che ci sia una vera amicizia tra di noi”. Paola e Patrick verranno a conoscenza di quello che è stato detto su di loro da Clizia e Fernanda? Intanto sappiamo qual è il concorrente che ha colpito maggiormente Alfonso Signorini…