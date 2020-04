Alfonso Signorini intervista a Sorrisi: le ultime dichiarazioni sul Grande Fratello Vip

Ultima intervista per Alfonso Signorini prima della finale del Grande Fratello Vip. Un percorso lungo, durato ben quattro mesi, e “rovinato” dall’emergenza Coronavirus. Per il direttore di Chi non è stato facile condurre le ultime puntate del reality show, che ha dovuto adattarsi all’emergenza sanitaria in atto. Ma Alfonso, come raccontato a Sorrisi, ci ha messo tutto se stesso, più che mai determinato nel portare avanti la sua “missione”. Non nascondendo le lacrime: in diversi momenti il giornalista si è commosso, come confessato proprio nell’intervista rilasciata al settimanale della Mondadori. “Sono diventato fragile con l’età. Piango in continuazione. Anche quando Antonella (Elia, ndr) ha detto di vergognarsi di se stessa, di essere cattiva, non ce l’ho fatta e ho mandato la pubblicità”, ha detto Alfonso.

Alfonso Signorini colpito profondamente da Adriana Volpe

“Mi ha spiazzato Adriana Volpe. È stata una grande protagonista, molto generosa. Ha mostrato di sé un volto che il grande pubblico e gli addetti ai lavori non conoscevano”, ha dichiarato Alfonso Signorini. “Mi è piaciuta l’umanità di Andrea Montovoli, che ha raccontato di essere stato in carcere quando era minorenne, e la fragilità di Fernanda Lessa. Mentre la Elia non l’ho ancora inquadrata bene, le asperità del suo carattere e la voglia di aggredire anche verbalmente gli altri non le capisco”, ha aggiunto. Ma Signorini condurrà pure la prossima edizione del Grande Fratello Vip?

Alfonso Signorini parla della nuova edizione del GF Vip

Al momento è difficile fare previsioni sui palinsesti Mediaset. A settembre dovrebbe iniziare il Grande Fratello, edizione Nip, con Barbara d’Urso. Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare nel 2021 ma è tutto in forse. “Un’altra edizione del GF Vip? Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Quindi, se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiare qualcosa? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon!”, ha risposto Signorini.