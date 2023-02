GF Vip, padre Antonella furioso: clima del reality sempre più tossico

La puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 6 febbraio 2023 è attesa per l’entrata di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Ma pare che lei non sarà l’unica ex a varcare la famosa porta rossa la prossima settimana. Nella Casa di Cinecittà potrebbe fare il suo ingresso anche Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Stefano, il padre della gieffina, non è per nulla felice di questo eventuale ingresso. Infatti, il papà dell’ex schermitrice ha appena dato vita a uno sfogo sul suo profilo Instagram, come riporta Alessandro Rosica, sul suo profilo Investigatoresocial.

Non è la prima volta che il padre di Antonella interviene sui social network in difesa di sua figlia. Questa volta, però, Stefano dimostra di essere sconvolto all’idea di vedere Gianluca entrare come ospite nella Casa di Cinecittà. Già a dicembre scorso si parlava di un eventuale arrivo di Benincasa nel reality show condotto da Alfonso Signorini come nuovo concorrente. E non è neanche un volto proprio sconosciuto ai telespettatori. Infatti, Gianluca è entrato nella Casa per avere un confronto con la Fiordelisi.

Un incontro tranquillo quello avvenuto tra i due, mentre il padre di Antonella fuori da quelle quattro mura ha confermato di non avere un pensiero positivo su di lui. Ecco il suo sfogo sull’eventualità che Gianluca Benincasa entri nella Casa del GF Vip 7:

“Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”

Il padre di Antonella disapprova pubblicamente la presunta decisione degli autori di far entrare nella Casa di Cinecittà l’ex fidanzato di sua figlia. Gianluca è un businessman e mental coach. Non ha mai nascosto di amare ancora la Fiordelisi, anche dopo la rottura avvenuta diversi mesi fa. La gieffina ha, al suo contrario, dichiarato di provare per lui un sentimento d’affetto.

Attualmente Antonella non si sta vivendo serenamente la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Proprio nelle scorse ore, l’ex schermitrice è stata protagonista di qualche discussione, durante le quali non le ha mandate a dire. La sua love story con Edoardo Donnamaria sembra avere più bassi che alti. L’entrata di Gianluca, a detta del padre di Antonella, sarebbe per lei un’altra situazione difficile da gestire.

Non resta che attendere per scoprire se effettivamente Benincasa farà il suo ingresso oppure no nel reality show.