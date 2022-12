Il giorno dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 c’è sempre un grande movimento, sia dentro la Casa sia fuori. Dopo la puntata di ieri sera c’è un vero e proprio trambusto! L’esito del televoto sul preferito ha fatto infuriare gli spettatori, che in massa hanno votato Oriana Marzoli come preferita e non Antonella Fiordelisi. Quest’ultima invece ha vinto ed è risultata preferita, un verdetto che ha sorpreso tutti visto che i commenti sui social sono a maggioranza contro di lei.

Certo è che i fan di coppia sono sempre i più attivi e devoti, quindi i Donnalisi potrebbero aver passato notte e giorno a salvare la loro beniamina con i famosi bot oppure creando profili fake. Anche in questo caso però sorge un dubbio: come mai non sono riusciti a far vincere il televoto a Edoardo Donnamaria, allora? Lui infatti ha perso contro Daniele Dal Moro. La faccenda puzza di bruciato e non poco, ma ormai è andata così. Certo è che essere eletta preferita non farà altro che fomentare Antonella Fiordelisi e il suo ego, che è già abbastanza grande.

Per questo motivo è intervenuto l’ex fidanzato Gianluca, sì lo stesso che le ha fatto visita nella Casa qualche settimana fa. L’ex di Antonella ha attaccato papà Fiordelisi su Instagram! Stamattina ha postato un messaggio chiamando il papà di Antonella “pagliaccio“. Che tra i due non ci scorresse buon sangue era cosa nota, ma ecco il messaggio di Gianluca di oggi:

“Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me..a, quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà. E il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera”

In effetti il signor Fiordelisi sembra essere non solo il primo fan della figlia, ma anche il suo agente, il suo investitore e il suo motivatore numero uno. Come se la carriera della figlia fosse anche sua, per intendersi. Chi vuole il bene di una persona invece dovrebbe farle notare gli errori, come fa per esempio Donnamaria spesso e volentieri ormai. Dopo questo messaggio, comunque, è arrivata la reazione: il papà di Antonella ha bloccato l’ex Gianluca sul profilo di Antonella stessa. Sì, lo gestisce suo padre.

“Papy Web stai facendo l’ennesima figura”, ha scritto in un secondo messaggio Gianluca. Ha inoltre fatto notare che il profilo di Antonella dovrebbe essere di Antonella e basta, non dovrebbe bloccare persone che non sopporta lui insomma. “Stai confermando il comando e la gestione che vuoi avere della sua vita. Questo non è amare, ma ossessione nel volere in tutti i modi manipolare la sua vita e forzatamente farne parte”, ha ancora detto Gianluca. Un clima tutt’altro che sereno e tranquillo.

