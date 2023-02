Notte di litigi al GF Vip 7! Nonostante dovesse esserci un clima sereno visto che è il compleanno di Antonino Spinalbese proprio quest’ultimo ha cominciato un confronto con Edoardo Tavassi sfociato nel caos totale. I due, che sono amici nella Casa, si sono confrontati sul fatto che a tante parole dette dai Vipponi non viene dato il giusto peso. Che spesso le cose sono gravi, ha sostenuto Edoardo, e invece vengono sminuite. Antonino non era d’accordo e spostava il discorso su altri esempi.

A un tratto Antonella Fiordelisi ha tirato in ballo il suo confessionale sull’accusa a Edoardo Donnamaria di metterle le mani addosso. Alberto De Pisis e lo stesso Tavassi l’hanno subito fermata, perché durante la puntata di lunedì Antonella stessa ha ammesso di aver detto la frase riportata da Edoardo e lo ha ammesso solo quando Signorini ha minacciato di trovare il video. Prima ha sempre smentito e sminuito, ebbene ieri sera si è rimangiata ciò che ha detto lunedì sera ed è tornata sulla sua prima tesi: non ha detto quelle parole a Donnamaria. Spinalbese ha tentato di fermare subito la discussione, ma nessuno era disposto ad accettare l’ennesimo cambio della versione della Fiordelisi. Lei si è difesa con queste testuali parole:

“Se voi volete cercare di fare in tutti i modi per farmi passare per quello che non sono perché vi fa comodo e perché state giocando… Dite le cose apposta. Un pochino di vergogna”

La discussione è andata avanti fino a quando Antonella si è alzata in piedi e ha urlato verso Tavassi: “Ma come ti permetti, ma come ti permetti?!”. Edoardo non si è scomposto e ha replicato: “Non ci provare proprio. Hai messo il reality al primo posto e Edoardo all’ultimo. Strumentalizzare Edoardo per una cosa del genere e ancora parla”. Antonella è fuggita letteralmente, si è alzata ed è andata via non riuscendo a sostenere, come spesso accade, un confronto. E poi è stata lei stessa lunedì in diretta ad ammettere di aver detto quella frase, tant’è vero che Signorini le ha fatto notare di aver negato fino a un secondo prima.

Antonella Fiordelisi ha continuato a urlare dal soggiorno, in procinto di entrare in confessionale. “Ma come vi permettete!”, ha continuato a dire. Nel frattempo Edoardo e Nicole Murgia le rispondevano ricordandole il contrario: ha detto quella frase, è stata sentita da altri nella camera e lo ha ammesso lei stessa lunedì. Quando la discussione è ripresa, Antonella ha continuato imperterrita a negare con Donnamaria: “Mi mettono in bocca cose non vere queste persone qui bellissime che hai affianco”. Edoardo l’ha fermata: “Lo hai detto tu ieri in puntata”.

piangendo per alberto che dice “è partito il ciak” lui ti demolisce con la pacatezza dio mio vorrei essere lui#thepisis #gfvippic.twitter.com/6w8WlzC4fg — Tea⭐️ (@itstea__) February 1, 2023

Antonella Fiordelisi show: la lite con Nicole e Milena

Antonella ha ignorato l’ex fidanzato e si è scagliata contro Nicole Murgia: “Vergognati anche tu, hai più di 30 anni e vergognati. Lo hai sentito perché ti piace dire così e mettermi in cattiva luce, vi piace fare questa cosa. Io so che godi, parli sempre di me smettila. Parla dei tuoi figli, non parlare di me”. Donnamaria provava a calmare la ex ma lei lo ignorava totalmente, proseguendo a discutere con la Murgia. Quest’ultima ha ribadito di aver sentito quelle parole e ha invitato l’altra a discutere con calma senza urlare, e soprattutto ad argomentare. Ma senza successo. Antonella ha continuato a urlare:

“Ieri in gruppo tutti che applaudivano, è bello applaudire così? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Mi state prendendo in un momento di debolezza e lo fate apposta. Siete delle brutte persone fatevelo dire. Sei anche tu una brutta persona, tutti quanti a farmi passare per quella che non sono, tutti in gruppo. Parla della tua vita, imita le persone. Non mi dare fastidio, ma come vi permettete”

Nicole ha fatto notare che il discorso era portato avanti davanti al gruppo e nella Casa del GF Vip, inoltre lei ha sentito tutto quella famosa sera. Anche Murgia ha sbottato con Antonella: “È uscito un discorso e abbiamo commentato. È il Grande Fratello, sennò vai a casa tua. Ho commentato una cosa che dici che è falsa, ma io ho sentito con le mie orecchie. Ti fa più onore dire di aver sbagliato e che te ne penti”. Spinalbese ha tentato di far ragionare la sua amica, lei anziché rispondere a ciò che Antonino le stava dicendo ha di nuovo tirato in ballo gli altri. Donnamaria stesso ha invitato a terminare il discorso.

Lo show di Antonella Fiordelisi nella notte è andato avanti contro Alberto, contro Giaele – a cui ha dato dell’ameba – e poi contro Micol – colpevole di parlare con le placche alla gola -. Oriana Marzoli ne è rimasta fuori, quando Antonella provava ad attaccare bottone anche con lei Oriana rideva e basta. Davide e Antonino, che lei reputa suoi amici, hanno fatto notare che in realtà Antonella ha ammesso di aver detto quelle parola a Donnamaria. La sua reazione? Nulla. Non ha risposto. Ha continuato ad attaccare gli altri.

Antonella ha litigato pure con Milena Miconi, dicendo frasi come “Voi siete lo specchio della società. Fiera di non essere come voi”. La Miconi l’ha invitata a confrontarsi con la persona che ha davanti anziché mettere in ballo sempre gli altri. Ovviamente secondo la Fiordelisi la gente va contro di lei per avere le clip e Milena non avrebbe dovuto nominarla.