Cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo la puntata di ieri sera? Chi si aspettava una reunion dei Donnalisi dopo l’abbraccio in giardino rimarrà deluso: non è successo. Anzi, alla fine è stata Antonella Fiordelisi a chiudere con Edoardo Donnamaria. In realtà non è del tutto chiaro se già giorni fa lui avesse lasciato lei, in ogni caso Antonella stanotte ha lasciato Edoardo. Ha preso la palla al balzo e durante il confronto ha informato l’altro di voler proseguire da single.

Ieri sera, inoltre, proprio Donnamaria ha evidenziato le incoerenze e le falsità dette dalla sua ormai ex su un argomento molto delicato. Antonella è stata messa spalle all’angolo e ha dovuto ammettere di aver effettivamente parlato a Edoardo di mani addosso e violenza, chissà se Signorini tirerà fuori i filmati. Lei infatti aveva negato sempre, per giorni e giorni, fino a quando ha sentito Alfonso dire che avrebbe chiesto i video. Donnamaria era davvero su tutte le furie e ha costretto Antonella a dire la verità.

Ma perché Antonella ha chiuso con Edoardo? Il motivo è surreale, e quando mai c’è qualcosa di ordinario in questo rapporto direbbe qualcuno. Nel discorso fatto al Vippone, la Fiordelisi se l’è presa con gli Spartani, gli amici di Edoardo, colpevoli di averla nominata e mandata al televoto. Perché secondo lei gli amici di Edoardo non dovrebbero nominare la fidanzata di un loro amico. Nonostante lei litighi un giorno sì e un giorno no con uno degli Spartani e ne parli male per tutta la Casa. Queste le parole di Antonella, riprese da Biccy:

“In puntata mi hai messa in cattiva luce con il tuo gruppetto che applaudiva. Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo, da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una coppia. Lo faccio per me stessa. Non riesco a sopportare più tutto questo. Tutti i tuoi amici mi hanno nominata e non voglio più avere a che fare nulla con voi. Se avrai bisogno di me ci sarò, ma non come fidanzata. Se non stiamo bene qui è impossibile che cambi fuori”

E ancora:

“Non è solo ciò che è successo in puntata, ma varie cose che non mi piacciono di te. […] Tu però stai attento e sappi che i tuoi amici mi hanno votata. I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico. […] Comunque è finita perché non avrebbe senso andare avanti. Perché in primis non voglio stare male come sono stata fino ad adesso. All’inizio non mi facevi stare male poi sei cambiato. Pensavo di aver trovato un amore vero, quello dei film come Romeo e Giulietta o il Titanic”

Antonella che vuole l’immunità dalla nomination da tutti gli amici di Edoardo perché nella sua visione dell’amore gli amici non mandano al televoto le fidanzate degli amici. #seimaturatatanto #GFVIP — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) January 31, 2023

Naturalmente tra una parola e l’altra Antonella ha messo dentro riferimenti a Giaele, a Oriana… Nel frattempo, Nikita Pelizon pare abbia bacchettato Milena Miconi per aver nominato Antonella: secondo lei non avrebbe dovuto farlo. Non so, Nikita ha sparlato di Oriana a lungo dicendosi preoccupata per Daniele Dal Moro. Gli Oriele sono più vivi che mai e dopo la puntata non c’è stata tensione fra loro, infatti. Evidentemente Nikita sente il terreno mancarle sotto ai piedi con Daniele e l’odio per Oriana la sta un tantino accecando.

Davide Donadei si è risentito per la nomination e ha avuto un’altra discussione con Giaele De Donà in cucina. Stando ai racconti su Twitter, pare che Davide non si aspettasse la nomination da Oriana: davvero? I due non si parlano, lui spara spesso cattiverie su di lei e non avrebbe dovuto nominarlo? Non solo, Davide pare abbia persino detto di poter vincere questo televoto… Ai lettori le conclusioni!

Antonino Spinalbese nomina Belen e si tappa la bocca: “Ho sbagliato!”

Nel frattempo c’è stato un siparietto divertente di Antonino Spinalbese: ha fatto il nome di Belen e si è pentito! Stava facendo un discorso su tutt’altro, spiegando di voler conoscere Brad, il marito di Giaele, e ha detto di voler conoscere lui più di Giaele stessa… Peccato l’abbia chiamata Belen! Queste le sue parole: “Brad quando fai queste cene noi vogliamo essere più tuoi amici che di Belen…”. E si è tappato la bocca da solo! Nel frattempo Tavassi gli ha chiesto cosa avesse detto e Spinalbese ha replicato così: “Niente, ho sbagliato. Ho sbagliato. Mi è uscito”.

Antonino si è pentito di aver nominato Belen: esiste per caso un veto da parte della Rodriguez? Che sia stata proprio Belen a chiedere di non essere tirata in ballo? Nulla esclude, al contrario, che Antonino stesso si sia ripromesso di non nominare la ex. Eppure non è la prima volta che ne parla…