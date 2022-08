GF Vip, Orietta Berti tuona su Ciacci: il caso e i retroscena inediti

Manca poco all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e già c’è qualche dissapore nell’aria da risolvere. In particolare, quello tra Orietta Berti e Giovanni Ciacci. Colei che sarà la nuova opinionista a fianco di Sonia Bruganelli e il primo concorrente ufficiale della nuova edizione già si conoscono. La famosa cantante aveva reso nota una disavventura che riguarda il passato e che vede appunto protagonista Ciacci. Oggi sull’accaduto, che risale al 1999, ThePipolTv svela inediti retroscena. Ben 23 anni fa Orietta prendeva parte al Festival di Sanremo, ma fu privata dei suoi abiti, quelli scelti proprio per salire sul famoso palco dell’Ariston.

I vestiti dovevano approdare a Sanremo attraverso il treno, sulla tratta Roma/Nizza. Ma non arrivarono mai a destinazione. A fare la consegna ci avrebbe dovuto pensare proprio Ciacci. Qualche giorno fa, a distanza di poche settimane dall’inizio del GF Vip 7, la Berti ha apertamente accusato il costumista, per cui Alfonso Signorini ha dovuto far cambiare il regolamento del reality show, in quanto è sieropositivo. “Ho un conto da saldare con Ciacci”, ha fatto sapere la futura opinionista del programma di Canale 5 in questi giorni.

Scendendo nel dettaglio, ha ammesso di non avere un bel ricordo del costumista, proprio a causa di quell’incidente. “Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno!”. Ecco che ora spunta un’altra verità sul caso Berti-Ciacci che risale al lontano 1999. Ebbene sembra proprio che non fu colpa di Giovanni, all’epoca costumista della Rai, se gli abiti non arrivarono a destinazione, tra le mani della cantante.

“Il povero Ciacci fu vittima di un furto vero e proprio avvenuto nella notte sul treno mentre si recava a Sanremo. Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità”

Giovanni Ciacci avrebbe, dunque, subito un furto durante “quel viaggio sfortunato e maledetto”. Inoltre, non andarono perduti solo gli abiti della Berti, bensì anche quelli di Anna Marchesini, la quale era un’ospite al Festival di Sanremo. Il costumista avrà modo di raccontare come andarono davvero le cose sfruttando le telecamere della Casa di Cinecittà.

“Gli animi si stanno riscaldando” e così il pubblico può ora attendere un bel confronto tra opinionista e concorrente. Alfonso Signorini, intanto, prepara il suo cast consapevole del fatto che Mediaset punti molto sul suo reality show.

Già il fatto che nella Casa farà il suo ingresso una persona sieropositiva riuscirà ad attirare molta attenzione. Il costumista avrà modo di raccontare, per la prima volta in televisione, la sua storia sensibilizzando il pubblico di Canale 5 sulla questione.