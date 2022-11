Oriana Marzoli ha parlato delle “doti nascoste” di Antonino Spinalbese. Lo ha fatto durante una chiacchierata con Sarah Altobello nelle scorse ore, dunque dopo che il flirt fra i due sembra ormai essersi esaurito. Del tutto. Al momento Antonino non ne vuole più sapere di Oriana, infatti. Ha trovato una sua reazione molto superficiale e per questo ha deciso che non è la donna adatta a lui. Per molti è stato un modo per uscirne pulito anche stavolta, per altri a lui piacerebbe solo Giaele De Donà: insomma i social, come sempre, sono divisi e ognuno si è fatto la propria idea.

Fatto sta che ora come ora non ci sono più incontri ravvicinati tra Oriana e Antonino. Ci sono stati però e sono bastati alla Marzoli per farsi un’idea di chi aveva accanto. Così ha deciso di troncare immediatamente con lei, rendendosi conto che non era la donna giusta per lui, ma Oriana non l’ha presa benissimo. Anzi, in un primo momento sembrava esserci rimasta molto male al punto da piangere per lui. Non è servito a nulla: Spinalbese è irremovibile, e ha usato anche parole sgradevoli.

Ieri sera Sarah ha parlato con Oriana di Antonino e le ha fatto una domanda alquanto piccante. E anche abbastanza privata, ovviamente. Ha chiesto senza girarci troppo intorno se Antonino Spinalbese è dotato. La risposta di Oriana è stata affermativa. L’altra non se lo aspettava: “Non pare. Ma veramente? Però non sembra”. Marzoli ha ribattuto: “Perché pensi che sto così… No, non sembra però…”. Le due sono scoppiate a ridere perché Sarah ha parlato di un effetto sorpresa di Oriana, dicendo che lei non se lo aspettava magari. E hanno riso.

In tutto ciò però Sarah è scettica su queste “doti” di Spinalbese: “Non sembra. No ma è bella sta cosa. Non sembra, di solito ce l’ho l’occhio per capire. Io non ho mai sbagliato sulla possenza. Mai”. Oriana ha detto che lei invece non riesce a intuire mai queste cose e che neanche stavolta ci aveva beccato con il Vippone. A questo punto la regia ha cambiato inquadratura, lasciando le due a proseguire la chiacchierata senza che nessuno le ascoltasse. Cosa avranno aggiunto ancora? In ogni caso oggi in tanti parlano di questa chiacchierata fra donne e di Antonino Spinalbese. Il video, manco a dirlo, sta facendo il giro della rete, tra siti e social.