Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli pare che facciano la gara a chi la spari più grossa al Grande Fratello Vip. Quella che sembrava una storia in erba e promettente si è trasformata in un amen nel ‘festival del veleno’. La situazione è precipitata la notte scorsa, quando l’ex di Belen ha confidato alla venezuelana che gli manca parecchio sua figlia, Luna Marì. La migliore risposta che la donna ha saputo offrigli è che a lei manca il suo cane. Olé! Lo spezzino, basito da quanto udito, ha riferito a Oriana che lei non è la donna che fa al caso suo. Saluti e baci. Fin qui nulla da ridire. Peccato che nelle scorse ore il giovanotto abbia scandito un paio di espressioni bizzarre, per non dire da megalomane, circa le sue mire con le donne. Roba dei ‘peggiori bar di Caracas’, riecheggiando un celebre spot.

Antonino, dopo essere rimasto deluso dalla sudamericana, ha provato a trovare conforto in una chiacchierata con Luca Salatino. “Non so, non credo sia quella giusta. Lei è la Feltrinelli e a me serve la Mondadori”, ha chiosato. Un paragone ‘materialista’ con riferimento a una donna, non proprio una sciccheria. Il peggio, però, è arrivato poco dopo. Ma si proceda con ordine.

“Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera“, ha riferito uno Spinalbese lapidario. Evidentemente ha cambiato drasticamente idea sulla Marzoli, visto che fino a pochi giorni fa non escludeva un futuro con lei al di fuori dalla Casa del GF Vip.

Dal canto suo Oriana ha compreso il suo errore e si è catapultata dallo spezzino, chiedendo perdono in tutte le salse. “Ti prego, scusami – ha detto al 27enne -, io non volevo essere inopportuna. Non è vero che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Oriana, ti chiedo perdono se ti ho ferito davvero”. Il mea culpa è stato ancor più intenso quando la sudamericana si è persino inginocchiata innanzi a Spinalbese.

L’ex parrucchiere si è fatto convincere? Manco per idea, rifilando una risposta tutt’altro che galante alla venezuelana: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante”. Non per essere pignoli, pedanti, puntigliosi e perbenisti, ma paragonare una persona, che sia uomo o donna (in questo caso donna), a delle auto di lusso è un qualcosa di imbarazzante, roba da sbruffoni. Nulla da dire sulla scelta di dare il benservito a Oriana, certo è che la forma, come a dire i modi, sono essenziali nella comunicazione e nella vita.