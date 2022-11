Dopo Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà, sembrava che Antonino Spinalbese avesse finalmente trovato la donna con cui viversi un amore all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le sue attenzioni infatti si erano concentrate tutte, negli ultimi giorni, su Oriana Marzoli. I due gieffini si erano spinti oltre sotto le coperte, di notte. Loro stessi lo hanno raccontato, oltre a essere stati immortalati dalle telecamere implacabili del reality show.

Ieri però tra loro è cambiato qualcosa. L’hair stylist, triste per la mancanza della figlia, ne ha parlato con la Marzoli. La venezuelana invece di consolarlo è sembrata scocciata e ha fatto un paragone che a molti, così come ad Antonino, non è piaciuto:

“Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”.

Oriana ha capito subito di aver fatto una gaffe e si è scusata, cercando di giustificarsi. Ha spiegato che siccome era qualche giorno che vedeva Antonino giù di morale, aveva paura che facesse la fine di Luca Salatino che ha avuto delle forti crisi per la mancanza della fidanzata Soraia. Voleva semplicemente spronarlo e non offenderlo o sminuire l’amore che ha per la figlia.

La regina dei reality spagnoli si è confidata anche con Edoardo Tavassi, dicendo di sentirsi mortificata per quello che era successo: “Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla”.

Anche l’ex di Belen si è confidato con altri coinquilini e parlando con Wilma Goich e Patrizia Rossetti è stato perentorio nel dire che Oriana non è la donna giusta per lui. Ha realizzato che forse Tavassi aveva ragione nel definirla superficiale. Si è pentito di essersi lasciato andare così tanto e ora che ha compreso di non volerla come compagna è consapevole che sarà dura vivere sotto lo stesso tetto con lei:

“Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”.

Queste parole arrivano dopo la puntata di lunedì in cui Spinalbese aveva detto di voler iniziare un rapporto serio con la Marzoli; un rapporto da eventualmente coltivare anche fuori dal programma. Sul web come succede ogni volta si sono formate due fazioni. Una che sta dalla parte di Antonino trovando inconcepibili le parole della venezuelana. L’altra invece sostiene che l’uomo abbia trovato una scusa per scaricare Oriana. In tutto questo, come prenderà le parole di Antonino la donna visto che lei ancora non sa nulla?