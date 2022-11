GF Vip, finito l’incubo Covid: rientrano tutti i positivi (tranne uno)

Dopo molti giorni passati lontani dalle telecamere e dalle dinamiche all’interno della casa, (quasi) tutti i gieffini che erano stati costretti ad isolarsi in una stanza d’hotel per la loro positività al Covid-19 hanno finalmente avuto la possibilità di tornare in gioco riabbracciando gli altri coinquilini che almeno per il momento sono sempre stati negativi.

Questo pomeriggio hanno dunque fatto nuovamente il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia Attilio, Charlie, Patrizia, Onestini e Wilma. I primi quattro sono stati quelli inizialmente costretti ad isolarsi dagli altri perché positivi al tampone. La quinta, l’ex moglie di Edoardo Vianello, è invece stata la quinta ad essersi dovuta allontanare perché colpita dal virus.

Come si può notare manca ancora all’appello un vippone, ovvero Alberto De Pisis. Il gieffino è stato l’ultimo in ordine di tempo ad essere stato contagiato e, di conseguenza, risulta ancora negativo. Serviranno dunque altri giorni di isolamento per poter lasciarsi la positività al tampone alle spalle e tornare a spettegolare fra le quattro mura del reality di Cineccità.

Resta in ogni caso ancora da chiarire in maniera certa e definitiva come sia stato possibile che all’interno del reality sia potuto entrare il tanto temuto virus. L’ipotesi più probabile, in ogni caso, è che l‘abbia portato uno delle new entry del programma, positivo al momento della sua entrata ma riuscito in qualche modo a risultare negativo durante i controlli. Come precisato da un esperto contattato da Alfonso Signorini è qualcosa che può purtroppo succedere, soprattutto nelle fasi iniziali dell’infezione che risulta essere difficilmente rilevabile.

Nelle scorse ore, tra l’altro, all’interno della casa c’è stata preoccupazione anche per la salute di un altro concorrente. Daniele Dal Moro, infatti, è stato costretto a lasciare la casa per qualche ora, trasportato in ambulanza. Il concorrente non ha però potuto rivelare cosa gli sia effettivamente accaduto, anche se c’è chi pensa che abbia avuto un forte attacco di panico. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Pare proprio di sì. Perlomeno fino al prossimo eventuale tampone positivo! Ormai ci si può aspettare davvero di tutto!