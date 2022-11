Daniele Dal Moro è stato ricoverato d’urgenza in ospedale prima della puntata del Grande Fratello Vip 7 del 21 novembre 2022. Il Vippone ha svelato questo importante retroscena nel momento in cui stava discutendo animatamente con Edoardo Donnamaria, subito dopo la diretta della puntata. Andando per ordine, Daniele ieri aveva fatto preoccupare il pubblico, in quanto si è assentato dalla Casa di Cinecittà per diverse ore. Molti hanno iniziato a pensare che Dal Moro avesse contratto il Covid-19, visto che è stato molto vicino di recente a Wilm Goich, risultata anche lei positiva nei giorni scorsi.

Il virus è entrato nella Casa più spiata d’Italia e, al momento, sono sei i gieffini che si trovano isolati: Luca Onestini, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Alberto De Pisis, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Le ultime due sono appena risultate negative e, dunque, faranno presto ritorno nella Casa. Dal Moro, al contrario loro, non si è allontanato dalle luci delle telecamere perché positivo al Covid-19. Ad anticipare questo ci aveva pensato Luciano Punzo, il quale però è stato censurato in tempo per non far sapere al pubblico dell’accaduto.

Poco prima dell’inizio della 18esima puntata del GF Vip 7, Daniele è rientrato nella Casa. Il gieffino ha spiegato ai suoi coinquilini di aver avuto un problema di salute, non rivelando ancora alcun dettaglio e non citando il ricovero in ospedale. “Eh…non posso dirvi niente. Sono raffreddato… Sì, sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Ho avuto un malessere fisico e mi hanno fatto le analisi”, ha inizialmente raccontato Dal Moro.

Lui stesso ha fatto presente di non poter rivelare ulteriori dettagli, tanto che Alfonso Signorini non ha neanche parlato dell’accaduto nel corso della puntata. Ma sembra proprio che Daniele Dal Moro sia stato molto male.

Grande Fratello Vip, perché Daniele Dal Moro è stato ricoverato?

Subito dopo la 18esima puntata, è scoppiata una discussione tra Daniele ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, insieme ad Antonella Fiordelisi, è rimasto deluso per via di alcune dichiarazioni che Dal Moro ha fatto in un confessionale.

“Sono davvero deluso, non ci arrivi da solo. Siamo amici dal giorno uno. Ho sempre fatto di tutto per te e lo sai. Poi mi punti anche il dito contro, sei ridicolo come amico. Mi dispiace. Non hai saputo spendere neanche una parola per me”

Edoardo ha ammesso che potrebbe, effettivamente, aver frainteso le sue parole: “Ho pensato che non credessi nel nostro amore”. Daniele ha, però, ricordato al suo coinquilino che sì è importante spalleggiare la propria compagna, ma bisogna ricordarsi che “ci sono anche gli amici”. Tra i due gieffini si sono, dunque, alzati i toni dopo la puntata e Dal Moro ha cercato di tranquillizzarsi, ricordando quanto accaduto qualche ora prima.

“Non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza. Sì certo che è successo! Non posso parlarne di questa cosa, però sì mi hanno ricoverato in ospedale Edoardo. Cosa mi sentivo. Non lo posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco”

Secondo quanto ha riportato Leggo in queste ore, Daniele Dal Moro avrebbe rivelato a Micol Incorvaia di aver avuto molta paura quando si è sentito male ed è stato ricoverato. La regia del reality show condotto da Alfonso Signorini pare che, a questo punto, abbia preferito spostare le luci dei riflettori su altro.

Sui social network, dopo tali rivelazioni, chiaramente sono nate le prime supposizioni su quanto può essere accaduto a Daniele. Le sue parole fanno intendere che ha vissuto momenti davvero difficili. C’è chi crede che Dal Moro abbia avuto un forte attacco di panico.

Al momento, non ci sono conforme al riguardo, in quanto lo stesso gieffino ha ammesso di non poter rivelare i dettagli del suo ricovero in ospedale. Vista l’evidente curiosità del pubblico, Signorini potrebbe svelare quanto accaduto a Daniele nel corso della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 28 novembre 2022.

