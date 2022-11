La diciottesima puntata del GF Vip 7 di lunedì 21 novembre 2022 è cominciata con il capitolo Antonino Spinalbese-Oriana Marzoli. Sono passati sette lunghi giorni dalla scorsa puntata ed è stata una settimana molto movimentata nella Casa. Non c’è stato solo il Covid, ma passi in avanti in alcuni rapporti così come furiosi litigate. Alfonso Signorini ha cominciato con il suo argomento preferito: le storie d’amore che nascono nella Casa. E non solo, stavolta il protagonista è di nuovo uno dei suoi Vipponi preferiti ovvero Antonino Spinalbese. Non a caso quando Antonino e Oriana si sono appartati sotto le coperte sui social tanti hanno scritto che in quei momenti ad Alfonso probabilmente stavano brillando gli occhi.

In una settimana Oriana e Antonino si sono presi, lasciati, ripresi e questo allontanarsi per poi riavvicinarsi ha dato da parlare a tutta la Casa. Stasera infatti Oriana ha confermato che non si parlano da due giorni per le paure di lui, non nascondendo il suo interesse. Spinalbese invece ha confermato la sua indole: nei rapporti fa due passi avanti e dieci indietro perché pensa a sua figlia, ma lo ha detto soltanto stasera. Il loro rapporto è in standby, così Alfonso è passato all’altra coppia parlando del litigio tra Micol, Oriana e Antonella. Una pagina di trash ma di quello che forse l’Italia saprebbe fare a meno.

George ha ricevuto un messaggio da suo papà ed è stato del tutto inaspettato. Il genitore gli ha teso una mano e lui sembra disposto a prenderla. C’è stata una sorpresa anche per Giaele De Donà che ha rivisto la sua amica Taylor Mega, che prima però si è prestata a uno scherzo a Tavassi. A mezzanotte passata, Signorini ha interpellato anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ha chiesto a lei i nomi dei due concorrenti che reputa più invidiosi, secondo lei, della loro relazione. Antonella ha fatto i nomi di Daniele Dal Moro e Wilma Goich. E non si è lasciata silenziare prima di dire una delle sue frasi da meme: “Che eravate dei serpenti lo sapevo, ma pensavo bisce non vipere”. Poi la Vippona ha ricevuto una lettera di sua mamma.

Prima delle nomination Alfonso ha affrontato anche lo scontro tra Tavassi e Oriana dei giorni scorsi. Si è arrivati così al verdetto della serata: il preferito della diciottesima puntata è Tavassi. Queste le percentuali: Tavassi 48,6%, Salatino 20,7%, Patrizia 13,1%, Onestini 8,6%, Attilio 4,3%, Sarah 3,7%, Charlie.

Anche questa settimana non ci sono state nomination: Alfonso ha spiegato che fin quando non rientreranno i positivi al Covid non potranno riprendere. Dunque c’è stata una nuova catena per arrivare a un televoto per il preferito; Tavassi non ha partecipato perché già preferito di stasera. La catena è partita da Antonino, che ha pescato il piramidale col bollino nero. Lui ha escluso Luciano, poi si è svolta così: Edoardo, Sarah, George, Antonella, Micol, Oriana, Daniele. Tra i concorrenti della Casa si sono salvati dalla catena Giaele, Nikita e Luca Salatino.

Anche i positivi in collegamento hanno fatto la stessa votazione. Wilma ha eletto suoi preferiti Patrizia e Charlie; Charlie ha nominato Patrizia e Onestini; Patrizia invece ha nominato Wilma e Charlie; Alberto ha fatto i nomi di Attilio e Charlie; Attilio ha nominato Onestini e Charlie; Onestini ha votato Attilio e Charlie. Dunque il loro nome è Charlie. Al televoto del GF Vip 7 questa settimana ci sono Giaele, Nikita, Salatino e Charlie. Uno di loro, il preferito del pubblico, sarà immune appena torneranno le nomination, come Tavassi. Intanto Patrizia e Wilma sono negative e rientreranno presto nella Casa.