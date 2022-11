Il trash è bello, ma quando dura poco. Il pubblico italiano è diverso da quello spagnolo ed ecco perché spesso chiamare concorrenti esteri per il Grande Fratello Vip è un’arma a doppio taglio. Il concorrente in questione quest’anno è Oriana Marzoli, che ha fatto tanti reality show in giro per il mondo. Sul Web è nota per essere una attaccabrighe, per i suoi litigi nei vari reality e per le sue storie d’amore. Per questo quando è stata annunciata il pubblico social non vedeva l’ora di vederla. Le lingue taglienti piacciono, ma quando poi esagerano è facile ritrovarsi il pubblico contro. Ed è ciò che è successo a Oriana nel giro di pochi giorni.

Quando è entrata nella Casa Oriana piaceva molto al pubblico italiano, leggendo qui e là sui social questo era il sentiment. Poi però ha avuto delle uscite verso altri Vipponi velenose e a tratti cattive che non sono affatto piaciute. Per esempio quando ha denigrato Micol Incorvaia dicendo che aveva i capelli sporchi e chiedendo a Edoardo Donnamaria come avesse fatto a starci insieme. Un po’ cattivella è stata, insomma. Poi ha litigato con Edoardo Tavassi e nel litigio si è sentita accusare di creare storie d’amore nei reality altrimenti non avrebbe altri contenuti. A questa accusa ha deciso di replicare dicendo a Tavassi che almeno lei può permettersi di avere un fidanzato, lui invece no.

Durante la puntata di stasera non si è rimangiata nulla, anzi secondo lei dire che qualcuno ha i capelli sporchi alle sue spalle, con tanto di gesto di disprezzo, non sarebbe grave. E allora è lecito chiedersi: il Grande Fratello Vip ha davvero bisogno di questo tipo di concorrenti? Forse no. Il trash a cui il pubblico italiano è abituato è ben altro, insomma. Non a caso adesso tanti hanno smesso di sostenere Oriana, in seguito alle sue uscite velenose. All’estero i reality funzionano in maniera diversa, non sempre è la scelta migliore pescare concorrenti da lì per portarli qui.

E poi c’è stato anche il capitolo Antonino Spinalbese: che delusione stasera! Avrà ragione Luciano Punzo quando dice che è un burattinaio e che in puntata trova sempre il modo per cavarsela e uscirsene pulito? Il dubbio è lecito più che mai oggi, visto che stasera ha detto di essersi allontanato da Oriana perché pensa a sua figlia Luna Marì. Ha spiegato che nei rapporti fa dei passi avanti ma molti di più indietro quando ricorda di essere padre. Sui social in pochi sono disposti a credergli ormai. Non è neanche chiaro se riuscirà a sistemare le cose con la Marzoli, visto che lei ora come ora si sente presa in giro e sembra intenzionata a non fare un passo verso di lui. Staremo a vedere!

Mi dispiace sia per Giaele che per Oriana, la verità è che Antonino non vuole stare con nessuna, se entrassero altre 3 donne giocherebbe pure con quelle altre tre. #GFVIP — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) November 21, 2022

Antonino ne esce sempre così pulito, il suo è un talento io mi inchino #Gfvip — samcro ???? (@Savemeaa1) November 21, 2022

#GFVIP caro Signorini mi permetto di dire che il comportamento di Oriana è una forma di bullismo,perché i tuoi autori non ti segnalano ciò? Forse xke come i concorrenti avete un ruolo specifico e sapete chi mandare avanti !! Fossi in voi sistemerei le cose.. — Antonino (@Antoninodevil) November 21, 2022