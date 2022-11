La Marzoli non nasconde la sua gelosia nei confronti dell’ex di Belen, che però non riesce a smettere di stuzzicare la sua amica

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 sono sempre più coinvolti l’uno dall’altro. In particolare Oriana sembra così coinvolta da cominciare a essere un po’ gelosa di Antonino. Adesso i fan penseranno: magari è solo gelosa perché vuole essere l’unica al centro dell’attenzione di Antonino, non per forza per un interesse. Invece c’è chi li vede come una coppia perfetta. Insomma, ogni spettatore si farà la sua idea sulla relazione fra i due e gli elementi su cui basarsi sono davvero tanti.

Per esempio Oriana ha rimproverato nei giorni scorsi ad Antonino di non averla difesa nello scontro con Edoardo Tavassi. O meglio, lei sa difendersi da sola, ha spiegato, ma avrebbe gradito l’intervento di Antonino visto che si stanno conoscendo meglio e avvicinando. In tutta risposta lui è andato via mentre lei parlava e questo l’ha fatta infuriare ancora di più. “Io non sono Giaele”, gli aveva risposto, peccato che lei dopo poche ore avesse già perdonato il bel Spinalbese.

Ieri sera, come riporta Biccy, c’è stata un’altra scenata di gelosia di Oriana ad Antonino al GF Vip. Lei ha dato la buonanotte a lui pensando che l’avrebbe raggiunta di lì a poco, invece Spinalbese è rimasto a stuzzicare Giaele. Tra i due alla fine c’è un’amicizia e un gioco che va avanti da settimane e forse proprio perché non c’è un reale interesse né da una parte né dall’altra sta andando avanti come un gioco. Sebbene ci sia anche dell’affetto, perché c’è. Quando poi Antonino è andato in camera Oriana era arrabbiata e mentre lei si sfogava lui se ne è andato di nuovo! Vedendolo andare via ancora una volta, Oriana si è infuriata:

“Bravo, bravo, che bravo! Hijo de p..a. Torna qui! Questa cosa che fai mi dà più fastidio di tutto. L’hai capito sì o no? Forse non lo capisci bene a quanto pare. Continua così mi raccomando, te l’ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci mentre sto parlando e rimango da sola. Non è bello”

Spinalbese le avrà dato retta? Macché, non è tornato sui suoi passi, se non dopo circa un quarto d’ora. La scenata a quel punto era finita, nel giro di pochi minuti la Vippona si era già calmata insomma. Antonino e Oriana hanno fatto pace sotto le coperte e sono stati censurati. Come già successo nei giorni scorsi ci sono stati strani movimenti sotto le coperte e la regia ha deciso di cambiare inquadratura. Il video di Antonino e Oriana sotto le coperte però sta facendo il giro della rete… Giudicate voi!