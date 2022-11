Fuoco e fiamme sotto le coperte al Grande Fratello Vip 7. Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono avvinghiati con movimenti che lasciano poco spazio all’immaginazione, Ancor meno spazio all’immaginazione lo lascia l’audio dell’episodio. Per farla breve, i due o hanno copulato o ci sono andati vicinissimi con dei preliminari. La regia ha resistito fino ad un certo punto, dopodiché la situazione si è fatta troppo rovente, o caliente, ed è scattata la censura. Meglio posizionare le telecamere altrove. Naturalmente il filmato con protagonista l’ex di Belen Rodriguez e la venezuelana è diventato virale in rete in un amen. Sono giunti commenti di ogni tipo.

LA REINA VENEZUELANA HA FATTO CAPITOLARE LO SCOPATORE SERIALE, I GEMITI SONO LA GIUSTA COLONNA SONORA DI QUESTO MOMENTO IMMORTALE #GFVIP pic.twitter.com/XKl8MkUkeE — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) November 17, 2022

“Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”, un ‘cinguettio’ Twitter tra i più illuminati. “Un applauso a chiunque sia alla regia in questo momento. Ti sei meritato tutto lo stipendio”, il commento di un altro utente-. E ancora: “La regina venezuelana ha fatto capitolare Beleno”. “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”.

Ovviamente tutta ciccia per Alfonso Signorini che già si sfrega le mani. Scontato dire che cotanto trasporto passionale di sentimenti avrà ampio spazio nella prossima puntata del GF Vip in prima serata su Canale Cinque, prevista per lunedì 21 novembre. Il feeling tra Oriana e Spinalbese fa anche calare definitivamente il sipario sull’improbabile liaison tra lo stesso Antonino e Ginevra Lamborghini. Che poi, è bene sottolinearlo, siffatta storia non è mai esistita ed è stata spinta solo per esigenze televisive, suvvia. Esiste eccome, invece, la passione tra lo spezzino e la Marzoli. Se ne vedranno delle belle prossimamente.

Antonino, concluso lo scambio di effusioni con Oriana, ha trovato in salotto Edoardo Tavassi che naturalmente non ha perso tempo e ha immediatamente chiesto qualche dettaglio al compagno d’avventura su ciò che aveva appena vissuto. “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti – ha incalzato Tavassi -. Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. […] Nulla ragazzi questo non parla“.

Sotto il piumone non ci sono finiti soltanto Spinalbese e Marzoli. Pure Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono infilati sotto le coperte e chissà… Anche perché, pure in questo caso, al pari di quello che ha visto protagonisti Spinalbese e Oriana, c’è stato un movimento di lenzuola assai sospetto. Sui social è piovuto di tutto. E non sono in pochi coloro che credono che qualcosa di caliente sia avvenuto tra l’influencer e il volto di Forum. Aaaah, l’amore!