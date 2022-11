Il Grande Fratello Vip 7 ha bisogno di forze fresche. Tra squalifiche, eliminazioni al voto flash, minacce di ritiro (vedi Luca Salatino) e il Natale che non è più così lontano (qualche ‘vippone’ potrebbe lasciare a ridosso delle festività, come già avvenuto nelle precedenti edizioni), il programma sta già pensando ai nuovi innesti. Anche perché aprile, mese in cui lo show dovrebbe chiudere i battenti, non è proprio dietro l’angolo e dunque è inevitabile che si debba ricorrere all’inserimento di nuovi ‘vipponi’. Il magazine Oggi assicura che una donna con fama nazionalpopolare è già stata ‘bloccata’ da Signorini&Co ed entrerà in gioco nei prossimi giorni. Di chi si tratta? Di una vecchia conoscenza del Bagaglino.

Secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, uno dei prossimi ‘acquisti’ della trasmissione sarà Milena Miconi. “Il Grande Fratello Vip – si legge su Oggi – è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi”.

Chi è Milena Miconi

Milena Miconi, nata a Roma il 15 dicembre 1971, è un’attrice, personaggio televisivo ed ex modella italiana. Oltre ai lavori sul piccolo schermo, nel suo curriculum ci sono ruoli in teatro e al cinema. Da anni è legata al regista e sceneggiatore Mauro Graiani. La loro relazione è nata circa 20 anni fa ed è culminata con il matrimonio, celebratosi nel maggio 2019. La coppia ha due figlie.

Grande Fratello Vip 7, la data della finale

Anche quest’anno il reality show di Canale Cinque avrà una durata monster. Si andrà ben oltre dicembre. A confermarlo, lo scorsa settimana, è stato il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi il quale ha detto di essere assolutamente soddisfatto del programma e dei numeri che sta facendo registrare. In effetti dopo una partenza tiepida, Alfonso Signorini sta non solo consolidando il suo pubblico, ma lo sta persino incrementando, viaggiando costantemente intorno al 20% di share. Insomma, pure stavolta il direttore di Chi Magazine sta avendo ragione sul fronte dei dati Auditel.

Alla luce di ciò, è certo che il GF Vip andrà avanti ancora per parecchie settimane. Secondo TvBlog, la data esatta in cui si abbasseranno le serrande della Casa più spiata d’Italia sarà lunedì 3 aprile 2023, giorno in cui dovrebbe essere trasmessa la finalissima.