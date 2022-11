GF Vip si allunga ancora: slitta la data della finale, quando finisce

Il Grande Fratello Vip 7 si allunga ancor di più rispetto a quanto precedentemente anticipato. Nelle scorse ore è infatti apparsa su TvBlog un’anticipazione che smentisce in qualche modo i rumors apparsi online pochi giorni fa, su Dagospia per essere ancor più precisi. Sul giornale di Roberto d’Agostino, infatti, era apparso di recente un pezzo firmato Giuseppe Candela dove c’era scritto che la tanto attesa finale del reality di Canale 5 si sarebbe svolta indicativamente a fine marzo, quindi potenzialmente lunedì 27 marzo. Ma la verità sarebbe un’altra.

Sul noto sito è infatti apparsa un’altra data precisa (e non un periodo generico, come successo su Dagospia): TvBlog riporta dunque che il reality di Canale 5 si concluderà con la proclamazione del vincitore lunedì 3 aprile. Si tratta, insomma, di un prolungamento di poco conto rispetto a quanto precedentemente anticipato. Una settimana appena, dunque, che lo show di Alfonso Signorini “ruberà” così a chi verrà subito dopo di esso.

Già, perché in linea teorica la prima settimana di aprile sarebbe stata quella in cui avrebbe dovuto partire la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, nuovamente con Ilary Blasi al timone. La presentatrice, tra l’altro, farà il suo ritorno in Mediaset alla conduzione di un programma per la prima volta dopo la fine ufficiale della sua storia con Francesco Totti: si dice, a proposito, che la conduttrice abbia cambiato idea all’ultimo e abbia deciso di accettare l’incarico sotto consiglio della storica amica Silvia Toffanin.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip, in ogni caso, non stupisce poi più di tanto. I telespettatori sono infatti ormai più che abituati a vedere la trasmissione spalmata sul palinsesto Mediaset per circa sei mesi, forte di continui ingressi da parte di concorrenti esterni provinati dalla produzione per mettere un po’ di pepe nella casa.

Gli ultimi sei, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello hanno fatto il loro ingresso lo scorso 3 novembre. La loro entrata ha creato nuovi equilibri ma ha anche fatto scoppiare un focolaio Covid nella casa: uno di loro, infatti, è stato quasi sicuramente un untore del virus, entrato per la prima volta nel reality.