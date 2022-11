Quando finisce il Grande Fratello Vip 7? Anche quest’anno il reality show molto probabilmente riceverà la promozione e andrà in onda per mesi e mesi, fino alla primavera del 2023. Ormai si dà per scontato che il GF Vip duri circa sei mesi e anche questa edizione, che in termini di ascolti non sta deludendo, dovrebbe seguire le due che l’hanno preceduta con la stessa durata. E i concorrenti sono preparati, sanno bene che potrebbero restare rinchiusi nella Casa fino alla primavera dell’anno successivo. Non ci saranno più scene come Tommaso Zorzi con le gambe all’aria quando ha ricevuto la notizia, insomma.

Dovrebbe però essere mantenuta la possibilità di scelta da parte dei concorrenti. Nella giornata di sabato infatti Luca Salatino, nell’ennesimo attacco di nostalgia di casa e di Soraia, ha detto che al massimo dovrebbe resistere un altro mese e poi potrebbe scegliere di andare via. Se lo facesse adesso dovrebbe pagare una penale, per questo potrebbe stringere i denti – ma non chiudere i rubinetti, ormai è chiaro – fino a quando Signorini chiederà ai concorrenti se vogliono proseguire o lasciare il gioco.

Dalle parole di Luca insomma si è intuito che sebbene la possibilità del prolungamento sia in ballo quando i primi concorrenti firmano il contratto non si dà per scontato. Il GF Vip 7 non sta deludendo le aspettative, soprattutto grazie ai nuovi ingressi anche il pubblico è di nuovo incollato alla tv. Così Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il prolungamento del Grande Fratello Vip 7, ma senza sbilanciarsi sulle date.

Ci ha pensato oggi Dagospia con A lume di Candela a svelare il periodo non tanto la data della finale del GF Vip 7. Si parla di fine marzo, dunque il giorno potrebbe essere lunedì 27 marzo. Nessuna pausa per Mediaset dai reality show: subito dopo il GF Vip partirà l’Isola dei Famosi, il cui inizio è fissato alla prima settimana di aprile. L’intenzione in casa Mediaset dunque sarebbe quella di creare una staffetta tra i due reality, ma fin quando non sarà ufficiale tutto può cambiare.