Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono di nuovo distanti al Grande Fratello Vip 7. È stato lui a decidere di mettere le distanze con la coinquilina venezuelana dopo aver assistito a una scena davvero inaspettata. La scelta presa dall’ex tronista di Uomini e Donne sta spaccando in due il pubblico di Canale 5. Intanto, ecco che a generare polemiche ci ha pensato ancora una volta Edoardo Donnamaria e c’entra sempre Oriana. Ma prima di questo momento, è avvenuta l’ennesima rottura per gli Oriele, così viene definita la coppia.

La Marzoli è indubbiamente una dei concorrenti di questa settima edizione più apprezzati. Al televoto è riuscita a battere persino Nikita Pelizon e Antonela Fiordelisi, confermando di essere la gieffina oggi più amata dai telespettatori. A generare simpatia nei suoi confronti è soprattutto il modo in cui si relaziona con Daniele, facendo uscire la parte più divertente di quest’ultimo. Ma riesce anche a farlo innervosire, come accaduto nella serata di ieri. Molti, soprattutto gli Spartani, si sono straniti nel vedere Oriana dialogare serenamente con Martina Nasoni.

Quest’ultima, al contrario suo, fa parte del gruppo dei Persiani e con lei ha spesso avuto diversi litigi. Non solo, Dal Moro ha deciso nelle scorse settimane di evitare in tutti i modi di portare Martina a parlare nuovamente del loro passato, in quanto non si ritrova d’accordo con i suoi pensieri. Insicura sull’atteggiamento da tenere con Daniele, Oriana al GF Vip 7 ha deciso di confrontarsi proprio con la Nasoni.

Questo ha infastidito non poco Dal Moro, il quale ha subito voluto sapere quale fosse l’argomento della loro conversazione. Quando la Marzoli ha confermato di aver parlato tutto il tempo di lui con Martina, ecco che è avvenuta la rottura. Daniele le ha assicurato che non parlerà più con lei fino alla fine dei giochi. Riuscirà a stare lontano dalla venezuelana? Sicuramente no.

E mentre Oriana in queste ore, a poca distanza dalla puntata di stasera, cerca rassicurazioni da parte dei suoi amici nella Casa di Cinecittà, il pubblico si divide in due. Da una parte c’è chi dà ragione a Daniele, come molti gieffini. Luca Onestini ha spiegato a Oriana che Dal Moro non ha tutti i torti. In quanto ha deciso di evitare di parlare con Martina del loro passato, perché la Marzoli dovrebbe farlo al suo posto? Avrebbe dovuto rispettare la sua decisione.

A detta di questi telespettatori, Oriana avrebbe dovuto intuire che questo poteva dar fastidio a Daniele, anche perché tutti e tre hanno più volte litigato animatamente. La stessa Marzoli ha dato vita a diversi scontri accesi con Martina. Per questo, oggi Dal Moro non comprende il motivo per cui la venezuelana si sia avvicinata proprio alla Nasoni, visti i loro recenti trascorsi.

Dall’alta parte, c’è un pubblico furioso con Daniele. Questi telespettatori, invece, credono che Oriana volesse semplicemente avere più sicurezze su come comportarsi con Dal Moro, proprio perché tiene tanto a lui. Pertanto, quest’ultimo avrebbe esagerato nel chiudere i rapporti con la venezuelana per questo motivo.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria nella bufera

Nuove polemiche intorno a Edoardo Donnamaria, che tra l’altro sta sfidando Nikita, Tavassi, Antonella e Sarah al televoto proprio in queste ore. Questa volta il volto di Forum è finita nella bufera per via di una frase infelice rivolta a Oriana, che ha gelato anche i suoi amici Spartani. Parlando con Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Ivana Mrazova e Alberto De Pisis, Donnamaria ha creato un certo imbarazzo.

“Il mio coinquilino sarà innamorato follemente di te. Lo so. Sudamericana… Piccolina…”, ha fatto presente Edoardo rivolgendosi a Oriana. Luca si è detto convinto che il suo coinquilino non sia l’unico ad avere un interesse nei confronti della sua amica. Ed ecco che Donnamaria ha dato il peggio di sé: “Il mio coinquilino ti fa passare un’oretta divertente”.

Oriana non ha subito capito la battuta, che ha gelato tutti gli Spartani. Infatti, i presenti sono rimasti in silenzio imbarazzati e contrariati da questa frase infelice. A rompere il silenzio ci ha pensato Onestini, che è molto legato a Oriana: “Le sembrano commenti da fare Donnamaria?”. A lui si è unito Micol Incorvaia, che infastidita ha precisato: “Non credo che sia il tipo di Oriana”.

Oriana ci ha tenuto, in tutto questo, a precisare che a lei piace solo Daniele. A questo punto, Donnamaria ha concluso questo imbarazzante momento così: “Mi ero scordato, non vi prendo mai sul serio voi due, non so perché, mi dimentico”. Di certo il pubblico che segue gli Oriele non avrà apprezzato neppure quest’ultima affermazione di Donnamaria, che è attualmente in crisi con la sua Antonella Fiordelisi.